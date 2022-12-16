السفير بسام راضى: مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم

جدة - نرمين السيد - حيث تضمن التعليق الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا وروسيا، وقال المواطن: هو إحنا مع مين؟ أمريكا وأوروبا ولا الصين وروسيا؟

وجاء رد المتحدث الرسمى: مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم، وهى علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".

وأوضح أن "مصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة .. سواء أطراف مباشرة .. روسيا وأوكرانيا ودول حلف الناتو، أو غير مباشرة.. الدول الأوربية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية".