جدة - نرمين السيد - حيث تضمن التعليق الاستفسار عن موقف مصر من أزمة أوكرانيا وروسيا، وقال المواطن: هو إحنا مع مين؟ أمريكا وأوروبا ولا الصين وروسيا؟
وجاء رد المتحدث الرسمى: مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم، وهى علاقات متوازنة أساسها الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية، والأمر بطبيعة الحال ينطبق على الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا".
وأوضح أن "مصر تربطها علاقات طيبة جدا مع جميع أطراف الأزمة .. سواء أطراف مباشرة .. روسيا وأوكرانيا ودول حلف الناتو، أو غير مباشرة.. الدول الأوربية والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير بسام راضى: مصر لها علاقات صداقة مع جميع دول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.