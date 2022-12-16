وزير الأوقاف ومحافظ مطروح يشهدان توزيع طنين من اللحوم

جدة - نرمين السيد - شهد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، توزيع الدفعة السابعة من لحوم الأوقاف بواقع 2 طن من لحوم الأوقاف؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه 14 طنًّا بمحافظة مطروح حتى الآن.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن الحماية الاجتماعية وفى ضوء مبادرة "حق الوطن" التى أطلقتها وزارة الأوقاف، وقد تمت عملية التوزيع بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية، وأشرف إبراهيم سكرتير عام المحافظة، والشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة بوزارة الأوقاف، والشيخ حسن عبدالبصير مدير مديرية أوقاف مرسى مطروح، وفاطمة أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمطروح، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وخلال تفقد سيارات اللحوم، أوضح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن هذه اللحوم تأتى ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى، مؤكدًا أن هذا أوان التراحم والتكافل بين جميع أبناء المجتمع، مشيدًا بمدى الانضباط والمصداقية فى عملية التوزيع بداية من جمع الصكوك حتى وصولها إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية فى صورة لحوم، حيث يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وفق أعلى درجات الشفافية والحوكمة فى توزيع اللحوم وبصورة إنسانية كريمة.

كما أشاد محافظ مطروح بجهود وزارة الأوقاف المتميزة على كافة الأصعدة، وخاصة فى البرامج الاجتماعية، مشيدًا بمشروع لحوم صكوك الأضاحى والإطعام، الذى تنفذه وزارة الأوقاف على أتم وجه وأكمله، وبجودة اللحوم ومستوى الدقة فى التوزيع على الأسر الأولى بالرعاية.