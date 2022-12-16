وزير الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد خلال عهد الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إنه تم اليوم افتتاح 16 مسجدا، مشيرا إلى أن إجمالى ما تم افتتاحه هذا العام 1200 مسجد، وما تم افتتاحه خلال عهد الرئيس السيسى 9600 مسجد.





وجاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوفد المرافق، بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، وحسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أئمة المساجد بالمحافظة.

ورحب محافظ مطروح بوزير الأوقاف كقامة علمية ودينية مع شكر حرصه على التهنئة لكل أهالى وقبائل مطروح بمناسبة حلول الذكرى 107 لانتصارات أبناء مطروح فى معركة وادى ماجد عام 1915، مؤكدا الأوقاف على أن مصالح الأوقاف جزء كبير من مقاصد الأديان والحفاظ على الوطن واجب دينى مع أهمية التوازن الكبير بين البعد الوطنى والدينى مع تأكيد أن الدفاع عن الوطن هو من العقيدة.

كما أكد أن الأهم هو العمل على بناء الإنسان مع تطبيق البرنامج الصيفى للأطفال من خلال 65 مسجدا بمطروح ضمن 7 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، و5 مقارىء للأئمة ضمن 800 مقرأة على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إتاحة التعلم الآمن والتدين الصحيح.