وجاء ذلك خلال استقبال محافظ مطروح خالد شعيب، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوفد المرافق، بحضور أشرف إبراهيم السكرتير العام، وأعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ، وحسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، وعدد من أئمة المساجد بالمحافظة.
ورحب محافظ مطروح بوزير الأوقاف كقامة علمية ودينية مع شكر حرصه على التهنئة لكل أهالى وقبائل مطروح بمناسبة حلول الذكرى 107 لانتصارات أبناء مطروح فى معركة وادى ماجد عام 1915، مؤكدا الأوقاف على أن مصالح الأوقاف جزء كبير من مقاصد الأديان والحفاظ على الوطن واجب دينى مع أهمية التوازن الكبير بين البعد الوطنى والدينى مع تأكيد أن الدفاع عن الوطن هو من العقيدة.
كما أكد أن الأهم هو العمل على بناء الإنسان مع تطبيق البرنامج الصيفى للأطفال من خلال 65 مسجدا بمطروح ضمن 7 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، و5 مقارىء للأئمة ضمن 800 مقرأة على مستوى الجمهورية، بحيث يتم إتاحة التعلم الآمن والتدين الصحيح.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الأوقاف: افتتاح 9600 مسجد خلال عهد الرئيس السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.