بمشاركة مصر.. «الألكسو» تعقد اجتماع اللجنة الدائمة للبحث العلمى والابتكار

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالى والبحث العلمى لشئون البحث العلمى تفاصيل اجتماع اللجنة الدائمة للبحث العلمى والابتكار فى الدول العربية فى دورته الخامسة، والذى نظمته مؤخرا إدارة العلوم والبحث العلمى بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وأشار نائب الوزير، فى التقرير الذى رفعه للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى بهذا الشأن، إلى أن الهدف من الاجتماع هو وضع خطوط عريضة لعمل اللجنة الدائمة للعامين 2023 - 2024 بما يلبى متطلبات الدول العربية.

وأوضح انه تم مناقشة تقرير المتابعة الدورى للأعمال الناتجة عن اللجنة الدائمة، وتقديم عـرض حول دور البحث العلمى والابتكار فى الدول العربية فى تنمية قطاع التعليم والتدريب الفنى والمهنى، فضلاً عن عرض تجربة مصر كنموذج عن دول المشرق العربى، والمملكة المغربية كنموذج عن دول المغرب العربى.

وأكد أن ذلك يأتى تمهيداً لعرضهما فى فعاليات المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسئولة عن التعليم والتدريب الفنى والمهنى فى الوطن العربى، والذى سيعقد خلال الفترة 24-26 ديسمبر الحالى فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بهدف تعزيز دور البحث العلمى العربى للارتقاء بالتربية والتعليم، والتعليم العالى، والفنى والمهنى، وتحقيق الاقتصاد الأخضر.

ولفت إلى أنه شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة الدائمة من الدول العربية، وهم مصر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، قطر، الكويت، المملكة المغربية، والجمهورية اليمنية.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد سند أبو درويش، مدير إدارة العلوم والبحث العلمى بمنظمة الألكسو حرص المنظمة على النهوض بمنظومة البحث العلمى والابتكار وريادة الأعمال فى الوطن العربى، ومواصلة بذل الجهود فى سبيل تطوير البحث العلمى والابتكار وربطهما بالتنمية، وتطوير الاقتصاد فى الدول العربية.

جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة للبحث العلمى والابتكار فى الدول العربية تستهدف كافة الدول العربية، وتضم فى عضويتها وكلاء وزراء ومديرين عامّين من الوزارات المعنية بشئون التعليم العالى والبحث العلمى فى الدول العربية، كما تضم فى عضويتها (20) دولة عربية، هى المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، الجمهورية التونسية، الجمهورية الجــزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية جيبوتى، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، جمهورية العراق، سلطنة عمان، دولة فلسطين، وغيرها.