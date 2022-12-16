التخطيط: بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن غايتنا الأساسية

جدة - نرمين السيد - زار وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبنك الاستثمار القومى، محافظة المنوفية للمتابعة الميدانية والوقوف على الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2022/2023 بالمحافظة.





وخلال الزيارة، التقى الوفد بمحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، والنائب محمد موسى، وعماد يوسف سكرتير عام المحافظة.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - فى تصريح بهذه المناسبة - أهمية المتابعة الميدانية والتقييم لمشروعات الخطة الاستثمارية فى المحافظات على أرض الواقع بما يسهم فى تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الإنفاق الاستثمارى للحكومة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بناء الإنسان الـمصرى وتحسين جودة حياة المواطن هما الغاية الأساسية وراء كل الجهود الإنمائية، وأن إتاحة الفرص وتمكينها على نحو مُتكافئ بين أطياف الـمُجتمع والأقاليم كافة؛ هو السبيل الفاعل لتعزيز الـمواطنة وتحقيق التماسك الاجتماعى، ومعالجة التفاوتات البينية فى مستويات الدخول والثروات.

من جانبها، أشارت الدكتورة هبة مغيب المشرف على قطاع التخطيط الإقليمى بالوزارة إلى أهمية مثل هذه الجولات الميدانية التى تأتى بهدف متابعة ما تم تحقيقه على أرض الواقع من مشروعات مدرجة بالخطة الاستثمارية، والتعرف على معوقات التنفيذ وإتاحة الحلول اللازمة بما يسهم فى تحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ المشروعات المختلفة داخل محافظتهم.

وشملت الزيارة متابعة مشروعات أعمال رصف طرق متفرقة بمراكز ومدن المحافظة، ومشروع تطوير كورنيش النيل، ومشروع الحاملات الميكانيكية، مشروعات كهرباء وإنارة، ومشروع تطوير مواقف، ومشروعات تدعيم وحدات محلية.