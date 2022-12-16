السيسى يعرض قضايا إفريقيا فى الولايات المتحدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز ما جاء فى الكلمة فيما يتعلق بالتحديات التى تواجه القارة السمراء.

وقال الرئيس، إن معدلات الجوع بدأت فى التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية، مؤكدا أن هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات القارة، مطالبا بتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

وشدد الرئيس، على أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا، وتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية للدول عبر توطين التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية ودعم الدول الكبرى، والاستثمار فى البنية التحتية والمشروعات الزراعية.