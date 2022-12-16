بداية من 2025.. فيفا يقرر تعديل نظام كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 02:32 مساءً - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعديل نظام كأس العالم للأندية اعتباراً من عام 2025 بمشاركة 32 فريقا، وذلك بعدما أعلن فيفا مستضيف بطولة كأس العالم للأندية، التى ستقام فى الفترة من 1 – 11 فبراير المقبل، على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية بمشاركة النادى الأهلى، التى تستضيفها مدينة الدوحة القطرية.

وفازت دولة المغرب بشرف تنظيم البطولة التى تأجلت إقامتها النسخة الحالية إلى شهر فبراير المقبل، بسبب إقامة نهائيات كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاري.

وقالت "أوندا ثيرو" الإذاعة الإسبانية، إن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وحال إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا.