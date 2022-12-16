محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير عدد من الشوارع

جدة - نرمين السيد - شملت جولة المحافظ، تفقد محيط أعمال الغلق الكلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى فى إطار أعمال التطوير ورفع الكفاءة.
كما تفقد المحافظ، شارع أحمد عرابى موجها رئيس حى العجوزة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى لسرعة انتهاء الأعمال الخاصة بتحويل الخطوط المتعارضة مع مشروع توسعات محور 26 يوليو بشارع أحمد عرابى للبدء فى تطوير ورفع كفاءة الطبقة الإسفلتية ومسار الطريق وأرصفة المشاة.
كما تفقد شوارع السودان وجامعة الدول العربية، مشددا على حى العجوزة بإزالة التعديات على أرصفة المشاة والطريق العام من المحال والمنشآت التجارية ومعارض السيارات.
وكلف المحافظ، رئيس حى الدقى بالتنسيق مع الشركة المنفذة لمشروع سلم المشاة بشارع شارل دى جول لسرعه إنهاء الأعمال المتبقية ورفع كفاءة الأرصفة ومسارات السير بمحيط الكوبرى للتسهيل على المواطنين.
وخلال جولته استمع المحافظ لشكوى مواطن من وجود مخالفات بناء بجوار العقار القاطن به بشارع السودان وجه المحافظ على الفور بالتعامل مع الشكوى لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إزالة المخالفة.
ورافق المحافظ خلال جولته محمد نور، السكرتير المساعد، وشفيق جلال، رئيس هيئة النظافة، وأحمد عبد الفتاح، رئيس حى الدقى، وياسر سامى، رئيس حى العجوزة.
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