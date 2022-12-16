محافظ الجيزة: رصف وتطوير 8 طرق حيوية بالواحات البحرية

جدة - نرمين السيد - وتابع المحافظ اليوم استكمال أعمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بمركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى والتى ضمت رصف وتطوير ورفع كفاءة 8 طرق حيوية بنطاق المركز فى إطار جهود رفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية وربطها بالمحاور الرئيسية لتسهيل حركة سير المواطنين.

كما تابع أعمال رصف وتطوير مداخل قرى القصر من الناحية الغربية والحارة والقبالة بمركز الواحات البحرية وذلك بإجمالى أطوال 3 كم لتحسين الحركة المرورية للمواطنين بتلك القرى.

واطلع المحافظ كذلك على خطة استكمال رصف وتطوير وتوسعة طريق الأبراج الجديد بطول 1.5 كم شرقا وتنفيذ ازدواج للطريق لتحسين الحركة المرورية وحفاظا على سلامة المواطنين، بالإضافة إلى أعمال إنشاء ورصف طريق رابط بين طريق الأبراج الأوسطى بالدائرى الرئيسى استكمالا لدعم شبكات الطرق بالمركز.

وتابع المحافظ أيضا أعمال رصف وتطوير طريق الميسيرى لربط طريق الأبراج بمنطقة التعمير بمدينة الباويطى وذلك بطول 800م، إلى جانب رصف وتطوير طريق وطنى لربط طريق الأبراج الرئيسى بطريق الصفا والمروة بالباويطى ورصف طريق محطة الوقود لربطه مع طريق الأبراج الجديد بالباويطى وجميعها طرق كانت فى حاجة ماسة للرصف والتطوير وتحويلها من طرق ترابية يصعب الحركة المرورية عليها إلى محاور تربط القرى ببعضها وتسهل على المواطنين الوصول إلى المحاور الرئيسية.

وأكد المحافظ استمرار أعمال الرصف وتحسين الطرق بشوارع وميادين المحافظة وفقا للخطة الاستثمارية الموضوعة للعمل على تحقيق السيولة المرورية وفتح شرايين جديدة وتحسين الرؤية البصرية والعمل على إعادة الوجه الحضارى لشوارع وطرق المحافظة.