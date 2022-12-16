الصحة: تقديم الخدمات لـ 17.5 مليون مواطن بمنشآت أمانة المراكز الطبية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ 17 مليونا و500 ألف مواطن، من خلال 80 مستشفى ومركز، تابعين لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بـ 23 محافظة، خلال العام الجارى.





وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تقديم تلك الخدمات الطبية للمواطنين من خلال أقسام (الاستقبال والطوارئ، العيادات الخارجية، الأشعة، المعامل، العمليات، الغسيل الكلوى، القسطرة القلبية، القسطرة المخية، القلب المفتوح، الأقسام الداخلية) لافتا إلى إجراء 806 عمليات زراعة (النخاع، قرنية، كلى، كبد).

وأشار «عبدالغفار» إلى زيادة السعة السريرية لمستشفيات ومراكز أمانة المراكز الطبية المتخصصة، بمعدل 1854 سرير (داخلى، رعاية مركزة)، إلى جانب إضافة 1303 ماكينة غسيل كلوى، و692 حضانة للأطفال المبتسرين، فضلاً عن زيادة أعداد القوى البشرية إلى 47 ألف من (الأطباء، التمريض، الصيادلة، الإداريين).

وتابع «عبدالغفار» أنه تم ضم مستشفيات (سمالوط التخصصى، ملوى، الخارجة، العجمى، بئر العبد، كوم حمادة، القصير، بلطيم، ديرمواس) لتقديم الخدمات الطبية ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم جديدة، ليصبح إجمالى المستشفيات المشاركة فى المبادرة 57 مستشفى تابعين للأمانة، وذلك مع المتابعة الدورية للوقوف على الأداء الفعلى.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أنه تم إضافة وحدات للجراحات القلبية فى مستشفيات (ملوى، العجمى، المنصورة الدولى، المنصورة التخصصى) وجارى إدراجها فى مستشفيى ( بنى سويف، الهرم)، إلى جانب توافر هذه الخدمة فى مستشفيات (معهد ناصر، الزيتون، زايد التخصصى، شرق المدينة، شرم الدولى، الاقصر الدولى، قلب سوهاج، قلب مطروح، العجوزة).

وتابعت «إبراهيم» أنه تم إضافة وحدات القسطرة القلبية فى مستشفيات (الخارجة، المنصورة الدولى، ملوى، العجمى، المنصورة التخصصى، دار الشفاء)، وذلك إلى جانب توافرها فى مستشفيات (معهد ناصر، الأقصر الدولى، قلب مطروح، قلب المحلة، أورام دار السلام، شرم الدولى، شرق المدينة، بلطيم، بنى سويف، كبد دماص، الزيتون، قلب دمياط، العجوزة، زايد التخصصى، الهرم، قلب سوهاج)، فضلاً عن إضافة وحدات السكتة الدماغية فى مستشفى (المنصورة الدولى)، إلى جانب توافرها فى مستشفيات (معهد ناصر، دارالشفاء، الزيتون، زايد التخصصى، الهرم، شرق المدينة).

ولفتت «إبراهيم» إلى أنه يجرى تنفيذ أعمال تطوير معهد ناصر الطبية للبحوث والعلاج، والتى تتضمن زيادة أكثر من 150% فى عدد الأسرة، إلى جانب مشروع استكمال مركز أورام كفر الشيخ، لخدمة أكثر من 10 ملايين نسمة، وأورام طنطا الجديد، والذى من المقرر أن يخدم 15 مليون نسمة .