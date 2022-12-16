أحمد حماد يكتب: عزيزى القارئ.. لماذا دوت الخليج؟

جدة - نرمين السيد - «قبل الخبر».. ليس مجرد شعار رفعه الموقع لجذب الانتباه أو لإكمال الصورة، لكن إن كنت قارئا جيدًا ستعرف أننا كنا فى الصورة فى أصعب المواقف لتسجيل ما يدور فى الشارع فى الفترة ما بين 2012 ـ 2015، وما زلنا، وسنظل على العهد معكم.

بعد أن أمضيت قرابة الـ 4 أعوام فى هذا المكان، ومع احتفال «دوت الخليج» بمرور عقد كامل، سألت نفسى.. لماذا دوت الخليج؟

لأن دوت الخليج يدرك قيمة الكلمة وأبعادها على الوطن أولاً والمواطن.

لأننا نمتلك القدرة جيدًا على أن نتصدر التريند، ونعى خطوات ذلك بإتقان، لكنه ليس هدفنا الأول والأخير كما الحال فى أغلب الصحف.

لأن دوت الخليج لا ينساق وراء الشائعات، ولا يستغلها لزيادة قراءات أو اللعب على أعصاب القارئ.

لأن دوت الخليج لا ينساق وراء "التفاهات" ولك عزيزى القارئ الحكم، وكما يقولون "جوجول لا ينسى"؛ فإذكر لى:

كم مرة رأيت عدسة دوت الخليج وراء جنازة فى قبرها؟

كم مرة شاهدت عدسة دوت الخليج فى بيت أسرة مكلومة ترصد دموعهم وأحزانهم؛ لمزيد من المشاهدات؟

هل رأيت دوت الخليج يتهافت وراء صاحب "واقعة الكشرى" وأمثاله ليجعل منه شيئا من لا شىء!

هل قرأت على دوت الخليج أخبار نفى الشائعات الصادرة عن الحكومة بصورة غامضة ذات مرة لجذب قراءة على حسابك!

هل قرأت فى دوت الخليج خبرا لشخص مشهور أو مغمور "قيل إنه مات" وهو لازال على قيد الحياة؟!

هل قرأت فى دوت الخليج تصريحات محرفة أو مقتطعة أو مجتزئة أو غير صريحة وما أكثرها فى بعض الأماكن الأخرى لهدف أساسى زيادة القراءات لا غير؟!

هل رأيت على صفحات دوت الخليج بثا مباشرا كل 5 دقائق أو أقل لأشياء لا تهمك كقارئ من بعيد أو قريب، ولا أقول لك فى تلك الأيام، بل فى الفترة قبل اتخاذ الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قرارها ـ (التاريخى) ـ بوقف استخدام البث المباشر فى مواقعها؟ ما الذى منع دوت الخليج من تلك التجربة إلا احترامها لعقلك واهتمامتك!

أظننى أحتاج لعشرات المقالات لأسرد لكم كل الأسئلة التى تبين مدى مهنية هذا المكان، وأعقد مقارنات بينه والمواقع الأخرى التى بكل تأكيد أحترم أغلب ما تقدمه، ودورها، وأعتز بصداقة من فيها وأغلبهم أساتذتى، ولهم فضل على لا يمكن نسيانه.

ختاما، فى هذا المكان تعلمت معنى الكلمة، وأهميتها، وكيف تؤثر على الوطن والمواطن بكل ما تحمله «الجملة» من معانٍ.

وهذا ما ننفرد به.