البيئة: وكالات الأمم المتحدة لها دور قوى لتنفيذ خطط صون التنوع البيولوجى

جدة - نرمين السيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الخاصة بحوار رؤساء وكالات الأمم المتحدة، تحت عنوان "التعهد بالالتزامات بتنفيذ النهج المشترك للتنوع البيولوجى والإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد عام 2020" ، وذلك خلال مشاركتها فى الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجى COP15 بكندا.





وأشارت وزيرة البيئة خلال كلمتها بالجلسة إلى دور وكالات الأمم المتحدة والعمل المتعدد الأطراف الذى نشأ مع ولادة اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجى وتغير المناخ والتصحر) منذ 30 عاما، والتى تعد حجر زاوية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن العمل المنفرد على كل اتفاقية لم يساعد على تحقيق الأهداف المرجوة، مما خلق حاجة ملحة لإعادة ربط مسارات الاتفاقيات الثلاث لصالح الكوكب.

وأوضحت الوزيرة، أن وكالات الأمم المتحدة لها دور كبير فى دعم الحكومات الوطنية لتكون قادرة على دمج التنوع البيولوجى والبعد البيئى فى خطط التنمية، وأيضا فى دعم تنفيذ إطار العمل العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد 2020، والذى وعدنا بها فى 2018 فى COP14 ونأمل الخروج به خلال الأيام القادمة، ويكون طموحا قابلا للتطبيق والتنفيذ والقياس، من خلال دمجه فى أطر عملها، حيث أن دعم وكالات الأمم المتحدة يساعد الدول النامية على بدء تنفيذ خططها الوطنية لدمج التنوع البيولوجى وصونه.

ولفتت الوزيرة المصرية، إلى أن العالم يجتمع اليوم بعد 30 عاما من ولادة اتفاقيات ريو الثلاث، وبعد التقدم المحرز فى مؤتمر المناخ COP27 فى دفع العمل الجمعى لربط التنوع البيولوجى وتغير المناخ فى الخطة التنفيذية لمؤتمر شرم الشيخ، مما يعطى دفعة قوية لإمكانية تحقيق اتفاق بشأن إطار عمل التنوع البيولوجى لما بعد 2020، مع ضرورة بناء الثقة فى عمليات وكالات الأمم المتحدة بأنها ستساعد الدول النامية على إحراز تقدم وتأمين قدرتها على تحقيق خطط التنمية المستدامة الوطنية وتطلعاتها للأجيال القادمة، بدعم قدرتها الوطنية على التغلب على تحديات صون التنوع البيولوجى والتخفيف من الآثار السلبية لتغير المناخ ومنع تدهور الأراضى وتعزيز قدرة شعوبها على التكيف.

وشددت الوزيرة، على ضرورة مراعاة المنظور الإنسانى فى عملية صون التنوع البيولوجى، باعتبار البشر هم أصحاب المصلحة والأكثر تأثرا بفقد التنوع البيولوجى والآثار السلبية لتغير المناخ التى تضطر بعض السكان للهجرة والانتقال بحثا عن أماكن أقل تضررا، وهذا يمس بشكل مباشر قضايا السلام والأمن وحقوق الإنسان، مما يجعلنا ملزمين باتخاذ البعد الإنسانى فى الاعتبار فى إطلاق إطار عمل يضع الناس والطبيعة فى حالة من التناغم، ويضعهم على رأس الأولويات.