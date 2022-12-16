الصين: مستعدون لتعزيز التعاون مع اقتصادية قناة السويس فى المشروعات الخضراء

جدة - نرمين السيد - أكد سفير الصين فى مصر لياو ليتشيانج، استعداد بلاده للتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى المجالات الاقتصادية المتنوعة خاصة مجالات الطاقة الخضراء نظرا لوجود شركات صينية متميزة فى هذه الصناعة لديها مشروعات بمنطقة الشرق الأوسط.





جاء ذلك خلال مشاركة السفير الصينى، مع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فى إطلاق شعلة التشغيل التجريبى لخط الإنتاج الجديد للألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بمنطقة السخنة الصناعية لشركة جوشى الصينية.

وقالت المنطقة الاقتصادية فى بيان اليوم الجمعة، إن المصنع بطاقة إنتاجية 200 ألف طن بمنطقة السخنة الصناعية أحد مصانع المطور الصناعى البحر الأحمر للنحاس، داخل نطاق منطقة تيدا-مصر الصينية.

وأكد السفير الصينى على العلاقات التاريخية بين الصين ومصر، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية التى تشهد تطورا ملحوظا، مؤكدا تقدير بلاده للدور الفاعل الذى لعبته مصر خلال الجائحة.

وثمن دور المنطقة الاقتصادية فى تجاوز أى صعوبات مع الشركاء الصينيين من خلال إجراءات وتيسيرات غير مسبوقة قدمتها الهيئة

كما أكد على ترحيب الصين بزيارة مسؤولى المنطقة الاقتصادية لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين حيث يرغب كثير من رجال الأعمال والشركات الكبرى الصينية فى الاستثمار بالمنطقة لما تتمتع به من مقومات وموقع جغرافى يسهم فى دفع حركة التجارة بين البلدين.

وأعرب وليد جمال الدين، عن سعادته بالتوسعات الجديدة لشركة جوشى مصر، مؤكدا حرص الهيئة الدائم على تقديم مختلف أوجه الدعم لشركاء النجاح من أصحاب الأعمال والمطورين الصناعيين.

وأوضح، اعتزاز الهيئة الدائم بالتعاون مع الجانب الصينى كشريك استراتيجى للدولة المصرية، مشيرا إلى قيام مسئولى الهيئة بزيارة ترويجية فى النصف الأول من العام المقبل 2023 بالتنسيق مع السفير الصينى بالقاهرة والمطور الصناعى تيدا-مصر ضمن الجولات الترويجية التى تستهدفها الهيئة الفترة المقبلة.

تعد شركة جوشى مصر هى شركة تابعة لجوشى الصينية، وتعمل فى مجال الألياف الزجاجية "فايبرجلاس" بنطاق منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويتكون المشروع الحالى من 3 خطوط إنتاج، بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار، وقدرة إنتاجية 250 ألف طن سنويا ويوفر نحو 1500 فرصة عمل، فضلا عن صادرات المصنع التى جعلت مصر فى صدارة الدول المنتجة للألياف الزجاجية عالميا.

وشملت التوسعات الجديدة لمشروعات الشركة فرن خط إنتاج الفايبر جلاس، وطاحونة المواد المحجرية، ومخزن المنتج النهائى، ويقام المشروع على مساحة 120841 م2، بتكلفة استثمارية تتجاوز 320 مليون دولار، ويستهدف تشغيل 560 عاملا مصريا بقدرة إنتاجية للخط 200 ألف طن سنويا.