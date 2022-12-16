الأنباء الكويتية تبرز تأكيد السيسى أن حل القضية الفلسطينية يمثل خطوة عملاقة

جدة - نرمين السيد - أبرزت صحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حل القضية الفلسطينية يمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى.







وقالت الصحيفة تحت عنوان "السيسى: حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة بالمنطقة" إن الرئيس السيسى شارك أمس فى أعمال ختام القمة الأمريكية ـ الإفريقية تحت عنوان «الشراكة بشأن أجندة 2036» وأكد - فى كلمته أمام القمة ـ أهمية دعم اندماج القارة الإفريقية فى الاقتصاد العالمى وما لذلك من نتائج إيجابية للاستفادة من الاقتصاد العالمى وجذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا الحديثة وتوطين الصناعات ومواجهة قضايا تغيير المناخ.

وأضافت الصحيفة أن كلمة الرئيس السيسى عكست رؤيته إزاء التعامل مع القضايا الإفريقية وما بذلته مصر من جهود فى السنوات الماضية فى هذا الصدد، لاسيما ضرورة زيادة حجم التجارة البينية فيما بين الدول الإفريقية وإقامة جسور للنقل والمواصلات والطرق والخطوط البرية والبحرية والجوية بين الدول الإفريقية لتعزيز زيادة حجم تبادل السلع والاستفادة من المواد الأولية والموارد فى القارة الإفريقية.

وتابعت الصحيفة أنه من ناحية أخرى، استقبل الرئيس السيسى بمقر إقامته فى واشنطن قادة المنظمات اليهودية ـ الأميركية، وأكد خلال اللقاء أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة، وسيغير تماما من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى.