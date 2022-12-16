الحكومة تنفى رفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام والجماعى (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعى.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع محافظة القاهرة، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعى، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أى شركة نقل جماعى تخالف تعريفة الركوب المحددة.

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