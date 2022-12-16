«القوى العاملة» تنظم جلسات لتوعية نواب البرلمان بمعايير العمل الدولية

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة القوى العاملة، تنسيقا مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، الجلسة التعريفية الثالثة حول معايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين، على مدار يومى 14-15 ديسمبر 2022، بالعين السخنة، فى إطار مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال إفريقيا "أضواء" الذى تنفذه الوزارة بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة.





وقال بيان صحفى عن الوزارة، اليوم الجمعة، إن 30 نائبا من البرلمان المصرى ممثلين عن اللجان المعنية بقضايا العمل، وعن وزارة شئون المجالس النيابية شاركوا فى محاور تلك الجلسة للتوعية بمعايير العمل الدولية والمساواة بين الجنسين.

وأجرى المستشار إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة مداخلات أكد خلالها دور الوزارة وحرصها المستمر على ترسيخ مبادئ وأساسيات معايير العمل الدولية فى الحوار المجتمعى بين الوزارة وطرفى الإنتاج "صاحب عمل وعمال"، وكذلك الاهتمام بمعايير المساواة بين الجنسين.

وبرهن على إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين داخل مفاصل وزارة القوى العاملة مركزيا وفى جميع المديريات، واستهدفت الجلسة تعريف أعضاء مجلس النواب المصرى بالمعايير الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الأشخاص ذوى الاعاقة وانعكاساتها فى التشريعات الوطنية.

وأضاف البيان أن المشروع نجح فى تنظيم جلستين تعريفيتين حول معايير العمل الدولية لأعضاء مجلس النواب المصرى، وحضر هاتين الجلستين 30 نائبا بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة القوى العاملة ووزارة الشؤون البرلمانية لمناقشة القضايا المتعلقة بتطبيق معايير العمل الدولية فى مجالات المساواة بين الجنسين والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأوضح البيان أن الجلسة التعريفية تهدف إلى تبادل المعلومات بين منظمة العمل الدولية وبين البرلمان المصرى كوسيلة لتعزيز التطبيق الفعال لمعايير العمل الدولية، وتوضيح الوضع الحالى لمعايير العمل الدولية فى مصر، مع تقديم ومناقشة الاتفاقيات التى من الممكن تصديقها فى المستقبل، وشملت على مدار اليومين، طرح عدة موضوعات وهى: نبذة عن منظمة العمل الدولية، ومعايير العمل الدولية وإجراءات اعتمادها، تقديمها والتصديق عليها، وأهمية المساواة لتحقيق العدالة الاجتماعية معايير العمل الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مع شرح الاتفاقية رقم 156 بشأن العمال ذوو المسؤوليات العائلية، والاتفاقية رقم 183 بشأن حماية الأمومة، والاتفاقية رقم 189 بشأن العمال المنزليين، والاتفاقية رقم 190 بشأن العنف والتحرش، وتجارب الدول الأخرى فى التصديق على المعايير، وانعكاس معايير العمل الدولية على التشريعات الوطنية، وأثر تعليقات الهيئات الإشرافية لمنظمة العمل الدولية على التشريعات المحلية، وعرض إنجازات التعاون بين منظمة العمل الدولية ومصر، وتجارب من دول أخرى.

وشملت أيضا مناقشة حول التعاون بين منظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة فى مجال المساواة بين الجنسين، والتحديات التى تواجه المرأة فى مصر وأنشطة التعاون الحالية، وموقف مصر من المعايير المتعلقة بالمرأة وسبل المضى قدما، فضلا عن معايير العمل الدولية المتعلقة بحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة وسبل التعاون المشترك لتحسين الأوضاع.

يذكر أن مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق فى شمال إفريقيا (أضواء) هو مشروع تنفذه منظمة العمل الدولية فى عدة دول بشمال إفريقيا.

وتتضمن أهداف المشروع: دعم التطبيق المناسب لمعايير العمل الدولية على المستوى الوطنى، وفى هذا السياق، يهدف المشروع إلى تيسير حصول البرلمان على المعلومات وتعزيز معرفة أعضائه بشأن المسائل المتعلقة بمعايير العمل الدولية، ويتضمن ذلك تقديم الدعم الفنى لإقرار الاتفاقيات الجديدة ومراجعة الاتفاقيات الحالية.

وشارك فى الجلسات من وزارة القوى العاملة: إيهاب عبدالعاطى المستشار القانونى للوزارة، وأمال عبدالموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير، ورشا عبدالباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الدولية والإقليمية بالوزارة.