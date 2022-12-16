ختام التدريب المصرى السودانى المشترك «حارس الجنوب - 2»

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وألقى اللواء أ.ح عماد يمانى، قائد قوات حرس الحدود، كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا باحترافية الأداء للعناصر المشاركة ومدى قدرتهم على القيام بمهام مشتركة بكفاءة وقدرة عالية.
وشملت المرحلة الختامية تنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات التى تبرز أسلوب عمل ومهام عناصر حرس الحدود وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة بما تفرضه طبيعة المناطق الحدودية وكيفية التغلب عليها بالإسلوب الأمثل، باستخدام أحدث الأسلحة والمعدات والأساليب المتطورة فى مجال تأمين الحدود.
يأتى التدريب فى إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والسودانية، وتبادل الخبرات فى العمل على أحدث النظم والأساليب فى مجال تأمين الحدود.
وحضر المرحلة الختامية اللواء أ.ح خالد شوقى، رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.
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