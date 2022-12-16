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متحدث الرئاسة: القمة الأمريكية الأفريقية تعكس الاهتمام المتزايد تجاه القارة

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 ديسمبر 2022 10:32 صباحاً - أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن القمة الثانية للقادة بين الولايات المتحدة وأفريقيا، التى عقدت على مدى ثلاثة أيام فى العاصمة الأمريكية واشنطن، تعكس الاهتمام الدولي المتزايد تجاه القارة الأفريقية.

 

وأوضح متحدث رئاسة الجمهورية - في تصريح لقناة "النيل" للأخبار، على هامش أعمال القمة الأمريكية الأفريقية في واشنطن - أن القارة الأفريقية بها إمكانات كامنة كبيرة جدا على مستوى الموارد، والمواد الأولية والطاقة البشرية.

 

وأكد أن القارة الأفريقية تفتقد إلى البنية الأساسية القارية، لاسيما شبكة المواصلات، بكل مكوناتها سواء طرق أو محاور ربط ما بين الدول أو محاور داخلية أو طرق الربط البحري أو حتى الرحلات الجوية المباشرة.

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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