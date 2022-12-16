التنمية المحلية تتابع مع المحافظين تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء لضبط الأسعار

جدة - نرمين السيد - وجه وزير التنمية المحلية هشام آمنة المحافظين باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لضبط أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة للمواطنين.





وأكد وزير التنمية المحلية وفق بيان اليوم الجمعة أهمية التنسيق المستمر على مدار اليوم بين المحافظين والجهات التابعة لوزارتى التموين والداخلية واتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وشدد آمنة على ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتأكد من قيام كل سلاسل السوبر ماركت ومحلات بيع السلع الغذائية سواء الجملة أو التجزئة بإعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخه.

ووجه وزير التنمية المحلية بقيام كل الأجهزة المختصة بالسيطرة على الأسواق والتحفظ على السلع التى يتم إخفاؤها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين اليومية بصورة مباشرة.

وأشار إلى أهمية العمل بالتنسيق مع الأجهزة التابعة بالمحافظات على توفير السلع بصورة مستمرة ولائقة للمواطنين والعمل على إتاحة كل أنواع السلع بالمتاجر، مشيرا إلى أهمية التأكيد على عمل المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين وذلك بالتنسيق مع كافة أجهزة المحافظة والغرف التجارية.

كما أهاب وزير التنمية المحلية بالمحافظين بضرورة اتخاذ اللازم لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن بمنتهى الحزم والاهتمام مع تشديد إجراءات المتابعة المستمرة على مدار الساعة خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم حاليا.

كما وجه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالتواصل مع غرف العمليات بالمحافظات وتفعيل الخطوط الساخنة بكل محافظة لتلقى أى شكاوى من المواطنين فى هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.