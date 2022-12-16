وزيرة البيئة: نسعى للاستفادة من النتائج الإيجابية لمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال إلقائها كلمة مصر فى الشق رفيع المستوى لمؤتمر الأطراف الخامس عشر لاتفاقية التنوع البيولوجى COP15 المقام فى مونتريال بكندا، بالعمل الدؤوب للرئاسة الصينية للمؤتمر فى دفع المفاوضات على مسارات متعددة مما يمهد الطريق للوصول لنتائج تحقق مصالح الناس والكوكب.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وفقا لبيان صحفى، أن هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 تعد نقطة تحول هامة فى مسار الجهود المشتركة لمختلف الأطراف وأصحاب المصلحة ومنهم النساء والشباب والمؤسسات المالية لضمان الوصول لأهداف متفق عليها قابلة للتنفيذ فى إطار التنوع البيولوجى العالمى لما بعد عام 2020، ويمكن تطبيقها فى مناطق مختلفة مع مراعاة الطبيعة العابرة للحدود للتنوع البيولوجى والنظم الإيكولوجية، والاحتياجات المطلوبة لتنفيذ الالتزامات الوطنية، وتحقيق العهد الذى أخذناه على أنفسنا فى مؤتمر التنوع البيولوجى فى شرم الشيخ COP14 فى 2018 بالوصول لإطار عمل عالمى للتنوع البيولوجى يحافظ على مواردنا الطبيعية واستدامة نوعية الحياة.

وأعربت وزيرة البيئة عن أملها أن يحقق العالم نفس الخطى الإيجابية التى خرج بها من مؤتمر المناخ فى شرم الشيخ COP27، بعد اعتماد صندوق الخسائر والأضرار، الذى سيؤدى إلى تحول حقيقى فى رغبة المجتمع الدولى فى العمل ضد الآثار السلبية لتغير المناخ وحماية ملايين الأشخاص حول العالم، وذلك من خلال الخروج من مؤتمر التنوع البيولوجى COP15 بصندوق للتنوع البيولوجى يعبر عن استعداد الأطراف للعمل بشكل جماعى ضد فقدان التنوع البيولوجى، ويحقق آمال الدول النامية والمضى قدما فى عملية التنمية.

ولفتت الوزيرة إلى أن مصر كانت حريصة دائما على الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجى، وتخصيص يوم خلال مؤتمر المناخ COP27 للتنوع البيولوجى، وإطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة التى تربط بين التخفيف والتكيف واستعادة النظم البيئية، كما تتخذ مصر خطوات حثيثة لتعزيز إدارة المناطق المحمية بإشراك القطاع الخاص ودمج المجتمعات المحلية فى عملية تطوير تلك المناطق، بالإضافة إلى التصالح مع الطبيعة فى قطاع السياحة بتنفيذ برنامج طموح للسياحة البيئية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى ضرورة رفع الطموح خلال الأيام القادمة للمؤتمر باتخاذ إجراءات عاجلة من أجل الحفاظ على الكوكب ومستقبل الأجيال القادمة والخروج بمؤتمر ناجح للتنوع البيولوجى بنهاية عام 2022 يعبر عن طموحات وآمال البشر.