انتهاء أعمال تدعيم وتأهيل قناطر زفتى على فرع دمياط

جدة - نرمين السيد - تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريرا من المهندس إيهاب الجوهرى، رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، بخصوص انتهاء المرحلة الثانية من عملية تدعيم وتأهيل قناطر زفتى الواقعة على فرع دمياط.





وقال الدكتور سويلم، إن عملية تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط، تهدف لتدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى.

وتوجه الوزير بالتحية والتقدير لكافة المهندسين والفنيين من أبناء الوزارة الذين ساهموا فى تنفيذ هذا العمل الضخم على مدى 5 سنوات من العمل الجاد بالسواعد والكفاءات الفنية الوطنية.

وأوضح أن قناطر زفتى المنشأة فى عام 1903 تتكون من 50 فتحة بعرض 5 أمتار لكل فتحة وهويس قديم بعرض 12 مترا، بالإضافة لهويس ملاحى من الدرجة الأولى بعرض 17 مترا، وطريق أعلى القنطرة بعرض 9 أمتار بخلاف رصيفين بعرض 3 أمتار، وعدد 2 ونش عربة علوى لرفع بوابات القنطرة.

وسبق عمل دراسة جدوى فنية وبيئية واقتصادية لقناطر زفتى بمعرفة مكتب استشارى فرنسى، التى أظهرت كفاءة منشآت القناطر، مع الحاجة لتنفيذ عملية تأهيل للقناطر على مرحلتين لرفع كفاءتها وثباتها وضمان إستقرارها وإطالة العمر الافتراضى لها وتحسين كفاءة تشغيلها، المرحلة الأولى لتدعيم الفرش وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى، والمرحلة الثانية لتدعيم وتأهيل عدد 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك، حيث أدت أعمال التأهيل لإضافة 4 عاما تقريبا لعمر القنطرة.

وانتهت المرحلة الأولى لأعمال التدعيم والتأهيل فى عام 2019، من خلال عمل جسات للكشف على فرش القناطر والذى تم التأكد من سلامته، وتجفيف 25 فتحة من فتحات القناطر وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات عدد 25 فتحة بالبر الأيسر لقناطر زفتى وإعادة تأهيل المبانى وصيانة البوابات وونش تشغيلهم.

وذكر الوزير، أنه جرى اليوم 15 ديسمبر 2022 نهو المرحلة الثانية والتى تهدف لإستكمال تدعيم قناطر زفتى بالإضافة لتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك لرفع كفاءة تشغيل القناطر وإطالة العمر الافتراضى لها، من خلال صيانة الفرش، وإصلاح وترميم وإستكمال أحجار الهدار خلف قناطر زفتى، وتدعيم البغال، ورفع ومراشمة ودهان وصيانة وإنزال بوابات عدد 25 فتحة بالبر الأيمن لقناطر زفتى، وتدعيم بغال قنطرة فم المنصورية وكتف وبغلة دليل هويس قنطرة المنصورية وقنطرة عمر بك، وصيانة ونش موازنات قناطر زفتى وقنطرة المنصورية.

الجدير بالذكر أن قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يقوم بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم لضمان كفاءة تشغيل هذه المنشآت المسئولة عن الموازنات المائية وتنظيم عملية ادارة وتوزيع المياه.