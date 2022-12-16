السفير الهندى: حريصون على توثيق العلاقات مع مصر فى جميع المجالات

جدة - نرمين السيد - استقبل أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، السفير أجيت جوبتيه (Ajit Gupta) السفير الهندى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث سبل التعاون بين مصر والهند فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير، وفقا لبيان صحفى، أهمية دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى والتكنولوجى مع الهند، مشيدًا بالعلاقات المتميزة التى تربط بين مصر والهند، والتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى وخاصة التعليم التكنولوجى، مشيرًا إلى الأهمية التى توليها مصر لتطوير التعليم التكنولوجى، والارتقاء بمستوى خريجيها بما يتلائم مع متطلبات سوق العمل.

وخلال اللقاء، استعرض أيمن عاشور إستراتيجية التعليم العالى والبحث العلمى، والتى تتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، مشيرًا إلى أن هناك 3,3 ملايين طالب بالجامعات المصرية، و27 جامعة حكومية، و27 جامعة خاصة، و20 جامعة أهلية، و10 جامعات تكنولوجية، 7 أفرع لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة نفذت خطة طموحة للتوسع فى إتاحة التعليم العالى، ومواكبة الزيادة فى عدد السكان حيث يصل عدد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالى فى المستقبل إلى 5,5 ملايين طالب.

وأضاف أن الجامعات الجديدة تركز فى برامجها على الربط بين التعليم والصناعة بما يلبى أولويات الدولة، واحتياجاتها فى مجالات التنمية، وتوفير فرص عمل للخريجين بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير، أن الرؤية المستقبلية لمنظومة التعليم العالى والبحث العلمى (2022-2032) تستهدف الاهتمام بتدويل التعليم العالى، وتعظيم الشراكة مع الجامعات العالمية المرموقة وخاصة فى مجال التكنولوجيا فى ظل التقدم التكنولوجى السريع الذى يشهده العالم.

وخلال اللقاء، ناقش أيمن عاشور مع الجانب الهندى سبل تعزيز التعاون مع الجامعات التكنولوجية الجديدة والبالغ عددها 10 جامعات تكنولوجية، وخاصة التعاون مع المعاهد الهندية التكنولوجية (IITs) والاستفادة من الخبرة الهندية فى مجالات التكنولوجيا، فضلاً عن دعم الشراكة بين الجامعات المصرية ونظيرتها الهندية فى المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم أولويات الصناعة فى البلدين، بالإضافة إلى إمكانية تبادل الخبراء بين الجانبين فى مجال التكنولوجيا؛ لتقديم برامج تدريبية بالجامعات الجديدة، فى ظل الاستفادة من التجربة الهندية فى هذا المجال.

ودعا الوزير الجانب الهندى لزيارة الجامعات التكنولوجية الجديدة؛ لبحث آليات التعاون وخاصة فى البرامج العلمية الجديدة، والتبادل الطلابى، وتبادل الخبرات والزيارات العلمية بين الجامعات التكنولوجية ونظيرتها الهندية، فضلاً عن إمكانية عقد ورش عمل لمناقشة آليات تعزيز الشراكة بين الجانبين.

ومن جانبه، أشاد السفير الهندى بالعلاقات التاريخية التى تربط البلدين، وخاصة فى مجال التعليم العالى، مؤكدًا حرص بلاده على توثيق علاقاتها مع مصر فى كافة المجالات، مشيرًا إلى أن الهند لديها أكبر نظام تعليمى، حيث تضم 38,5 مليون طالب فى التعليم العالى وذلك وفقاً لعام 2019/2020، ويوجد بها 1,014 جامعة، فضلاً عن إدراج 71 معهدًا هندياً فى تصنيف التايمز العالمى لعام 2022، وكذلك إدراج 89 جامعة هندية فى تصنيف التايمز للاقتصاديات الناشئة عام 2022.

وأشار إلى بعض نماذج التعاون المثمرة مع مصر فى مجال التعليم العالى، ومنها اتفاقيات التعاون بين الجامعات الكبرى بالهند ونظيراتها المصرية، ومنها: جامعتا عين شمس، وبنى سويف، وكذلك مجموعة السويدى، فضلاً عن التعاون فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى، والبرامج التعليمية المشتركة، وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.