نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع.. قمة عربية صينية وأخرى إفريقية أمريكية

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الرياض مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الأمير محمد بن سلمان رحب بزيارة الرئيس إلى الرياض، مؤكداً اعتزاز السعودية بمسيرة العلاقات المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين وما يجمعهما من مصير مشترك ومستقبل واحد، وحرص السعودية على دعم أطر التعاون الثنائى على مختلف الأصعدة، مع الإشادة بالجهود المصرية المساهمة فى إنجاح القمة العربية الصينية الأولى.

وأعرب الرئيس عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مؤكداً أهمية اللقاء مع ولى العهد السعودى، لاسيما فى ظل هذا التوقيت الدقيق الذى يشهد العديد من التطورات المتلاحقة على الصعيدين الإقليمى والدولى، ومعرباً عن الاعتزاز والمودة التى تكنها مصر قيادةً وشعباً للسعودية وللأواصر التاريخية الوثيقة التى تجمع بين البلدين، مع التأكيد على أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدورى والمكثف بينهما حول القضايا محل الاهتمام المشترك على أعلى مستوى، بما يعكس التزام البلدين بتعميق العلاقات الاستراتيجية الراسخة بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربى والإسلامى المشترك فى مواجهة مختلف التحديات التى تتعرض لها المنطقة فى الوقت الراهن.

فيما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة أمام القمة العربية الصينية الأولى.

وجاء فى الكلمة: اسمحوا لى، فى مستهل كلمتى أن أعبر لأخى صاحب السمو الملكى محمد بن سلمان آل سعود ولى عهد المملكة السعودية عن الشكر والامتنان لكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وتهنئة المملكة العربية السعودية الشقيقة باستضافة القمة الأولى بين الدول العربية والصين.

نعلم جميعاً ما يجمع دولنا وشعوبنا من روابط ممتدة عبر التاريخ، فدولنا المجتمعة اليوم أسست الحضارة الإنسانية الحديثة التى نعيشها، حين ترافقت الحضارات الفرعونية وحضارة بلاد ما بين النهرين، وغيرها من حضارات منطقتنا العربية، مع الحضارة الصينية القديمة لتمثل شموساً بازغة لترشد الإنسانية فى مهدها، وتساعدها على أن تخطو خطواتها الأولى.

وتعززت الشراكة بين شعوبنا وبلادنا مع نهوض الحضارتين العربية والإسلامية، فتلاقتا مع الحضارة الصينية العريقة على قاعدة متينة وراسخة من التواصل الإنسانى والثقافى والتجارى، بما كفل تبادل الأفكار وتلاقى الثقافات، فقدمت بلداننا منذ فجر التاريخ إلى العالم مفهوم الدولة الوطنية بكامل اركانها، وتمسكت فى سعيها نحو التقدم الحضارى بالتوازن بين الجانبين المادى والروحى للوجود الإنسانى، ثم خضنا معاً فى التاريخ الحديث معاركاً متعددة من اجل التحرر والاستقلال السياسى، ومن أجل التنمية وبناء الاقتصاد، ومازلنا نعمل على إقرار نظام عالمى أكثر عدالة يتأسس على القيم الإنسانية وقواعد القانون الدولى، وصولاً إلى التعاون العربى الصينى المثمر من خلال "المنتدى العربى - الصينى" وآلياته المختلفة، الذى يجمعنا اليوم.

ويوم الأحد الماضى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتريس كين، رئيس مجلس إدارة شركة تاليس الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكرى، واللواء أ.ح طارق زغلول رئيس مجلس إدارة الشركة العربية العالمية للبصريات، والعقيد بحرى أحمد عادل بالقيادة الاستراتيجية، إلى جانب كلٍ من كريستوف سالمون نائب رئيس شركة تاليس، وشريف بركات مدير شركة تاليس مصر.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول آفاق التعاون مع الشركة الفرنسية ذات الخبرات العالمية فى مجال تكنولوجيا البصريات والإلكترونيات والأمن السيبرانى وتطبيقاتها فى القطاع المدنى والخدمى، وذلك بالتعاون مع الشركة العربية العالمية للبصريات، وشركة بنها للصناعات الإلكترونية.

فيما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ مع سامح شكرى، وزير الخارجية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقد أشار وزير الخارجية إلى أن إعداد التقرير شهد اشتراك الجهات المعنية فى إطار منظومة عمل وطنية متكاملة، فى تنفيذ الاستراتيجية، والتشاور مع المجتمع المدنى حول أفضل الممارسات لتطبيق الاستراتيجية على أرض الواقع.

واشتمل التقرير على أهم الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021-2026، مع التركيز على أبرز ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، وذلك فى إطار اضطلاع الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بمهمة تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز من قبل الجهات الوطنية فى تحقيق تلك المستهدفات، حيث أشار السيد وزير الخارجية إلى أن العام الأول شهد جهداً تأسيسياً وتنفيذاً كبيراً من قبل الأمانة وكافة الجهات الوطنية كلاً فى مجاله.

كما تناول التقرير مبادرات وقرارات الرئيس وأثرها فى قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ، والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى، وإعلان عام 2022 عاماً للمجتمع المدنى، والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية فى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة، فجاءت هذه المبادرات والقرارات تعزيزاً للحريات العامة، وبالأخص حرية الرأى والتعبير، والمشاركة فى الحياة السياسية والعامة، وترسيخاً لقيم الديمقراطية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان.

وخلال الأسبوع الماضى استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كريستال هيدمان المدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وياسر شاكر المدير التنفيذى لشركة "أورانج مصر"، وجيروم هينيك المدير التنفيذى لأورانج للشرق الأوسط وإفريقيا.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول "استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة "أورانج" العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

ورحب الرئيس بالزيارة الأولى للمدير التنفيذى لمجموعة "أورانج" العالمية إلى مصر، موضحاً حرص مصر على التعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة فى جميع المجالات كشركاء للتنمية فى مصر، ومن ضمنها مجموعة "أورانج" العالمية، وذلك فى ضوء علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة للمجموعة فى مجالات الاتصالات والتحول الرقمى وتطوير النظم التكنولوجية لإدارة المنشآت والمدن الجديدة والمشروعات الكبرى، والتى تمثل ركناً أساسياً فى إطار خطة الدولة للرقمنة والتنمية الشاملة فى مصر.

كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير جهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذى لإمدادات التغذية الكهربائية للمشروع الزراعى العملاق "الدلتا الجديدة".

ووجه الرئيس بالإسراع فى خطوات استكمال التغذية الكهربائية الاضافية للمشروع القومى العملاق "الدلتا الجديدة" وفق الخطط الاستراتيجية للدولة للتوسع الأفقى فى الأراضى الزراعية، وبما يساعد على استيعاب معدلات التنمية الآخذة فى التوسع على مستوى رقعة الجمهورية، وتنوع الأنشطة العمرانية والصناعية والإنتاجية بها، مما يدعم قطاع الأمن الغذائى، ويساهم فى فتح آفاق التصدير، وكذا توفير فرص العمل.

ومساء الثلاثاء الماضى، وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن؛ للمشاركة فى فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية.

وصرح المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الإفريقية فى ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، وتيسير اندماج الدول الإفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادى، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبى.

فيما كان أبناء الجالية المصرية فى واشنطن، فى استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونظموا وقفة عبروا فيها عن ترحيبهم بزيارة الرئيس للولايات المتحدة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمقر إقامته فى واشنطن، فى إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً عن تقدير مصر للدور الذى يقوم به مجلس النواب الأمريكى فى تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون الثنائى فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، ومؤكداً الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة، فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا.

وأعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكى عن تشرفهم بلقاء الرئيس، مؤكدين أن مصر تمثل حليفا رئيسيا للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحورى كركيزة للأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة فى التصدى لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الدينى، ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التى تمر بها المنطقة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأربعاء الماضى ـ فى مقر إقامته بواشنطن، أعضاء تجمع أصدقاء مصر فى الكونجرس الأمريكى من الحزبين الديمقراطى والجمهورى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال اللقاء على استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب الآخذ فى التنامى والذى طالت تداعياته العديد من الدول، فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التى سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعى التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

وثمن أعضاء تجمع أصدقاء مصر بالكونجرس الأمريكى عمق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، مؤكدين الأهمية الكبيرة التى توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر، أخذاً فى الاعتبار أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط والعالم العربى، فضلاً عن كونها شريكاً محورياً للولايات المتحدة فى المنطقة، مع الإعراب عن التقدير البالغ لدور مصر الناجح والفاعل تحت قيادة السيد الرئيس فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإصلاح الخطاب الدينى وإرساء المفاهيم والقيم النبيلة من حرية الاعتقاد والتسامح وقبول الآخر، مؤكدين أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر فى فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك فى منطقة الشرق الأوسط.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى واشنطن مع أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى.

أوضح المتحدث الرسمى أن وزير الخارجية الأمريكى رحب بزيارة الرئيس إلى واشنطن، والتى تأتى فى إطار دعم مسيرة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على نحو بناء وإيجابى، مؤكداً التزام الإدارة الأمريكية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات، ودعم جهود مصر الحثيثة فى السعى نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية فى المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا الإفريقية فى ضوء القمة الأمريكية الإفريقية الحالية، حيث شدد الرئيس على أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بنية أساسية قارية مكتملة الأركان تدعم تنفيذ الجهود والمبادرات التى تستهدف الدول الإفريقية، وليكن ذلك من خلال مشروع دولى ضخم يحشد الموارد والدعم من الدول الكبرى والخبرات التنموية العالمية لبلورة رؤية شاملة لتلك البنية الأساسية التى تعتبر حتمية لنجاح جهود التنمية فى القارة.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، وذلك بمقر البنتاجون فى واشنطن.

وعبر وزير الدفاع الأمريكى عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة ليس فقط فى الشرق الأوسط وإفريقيا بل على المستوى العالمى، وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك فى المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تعول عليه وتدعم قدراته.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الخميس الماضى ـ مع وزير الدفاع الأمريكى، أوستن لويد، وذلك بمقر البنتاجون فى واشنطن.

صرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن وزير الدفاع الأمريكى عبر عن تشرفه بزيارة الرئيس لمقر وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، مؤكداً على التقدير البالغ لجهود الرئيس الشخصية وروح القيادة شديدة الاتزان والفاعلية لتحقيق الأمن والاستقرار والتهدئة فى ليس فقط فى الشرق الأوسط وإفريقيا بل على المستوى العالمى، وتجاه مختلف القضايا والأزمات الدولية، وذلك امتداداً لدور مصر التاريخى السباق فى إرساء ونشر ثقافة السلام والعيش المشترك فى المنطقة، وهو الدور الهام جدا للولايات المتحدة التى تعول عليه وتدعم قدراته.

وأكد الرئيس حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، خاصة ما يتعلق بالشق العسكرى، وكذلك على الصعيد الأمنى خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى تشهدها المنطقة والعالم، وفى هذا السياق تم التوافق خلال اللقاء على الاستمرار فى تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتدعم مسؤوليتهما وجهودهما المشتركة تجاه استعادة الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط.

كما حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، مأدبة عشاء بالبيت الأبيض للزعماء الأفارقة المشاركين فى القمة الأمريكية الإفريقية، بدعوة من الرئيس الأمريكى جو بايدن.

فيما سجل الرئيس عبدالفتاح الفتاح السيسى، كلمة فى سجل الشرف الخاص بوزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.

وجاء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم.. إنه لمن دواعى سرورى اليوم زيارة مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الصرح الذى يمثل إحدى أعرق المؤسسات العسكرية على مستوى العالم، كما يسعدنى الالتقاء بـ أوستن لويد، وزير الدفاع الأمريكى، وبهذه المناسبة وبصفتى رئيسا لجمهورية مصر العربية أؤكد حرصى على ترسيخ العلاقات التاريخية المتميزة التى تربط مصر بالولايات المتحدة، لما فيه صالح الشعبين المصرى والأمريكى، وأتطلع إلى أن تمثل زيارتى الحالية خطوة جديدة على طريق توثيق الروابط التى طالما جمعت بين بلدينا وتعزيز التعاون الثنائى المشترك فى كافة المجالات، لما فيه صالح شعبينا ودولتينا.. مع خالص الشكر على حفاوة الاستقبال، وأصدق التمنيات للولايات المتحدة الصديقة بكل الخير والسلام والرفعة ومزيد من التقدم والازدهار.

ومساء الخميس استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى مقر إقامته بواشنطن، عدداً من قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التوافق والتأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مع التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين تجاه مختلف الموضوعات والملفات الدولية.

وفيما يتعلق بقضايا المنطقة، أكد الرئيس لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمى.

وشدد على أن مصر ستظل داعمة لأى جهد مخلص يضمن التوصل لحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية استناداً إلى قرارات ومرجعيات الشرعية الدولية وحل الدولتين على نحو يضمن الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطين.

ومن جانبهم أعرب قادة المنظمات اليهودية الأمريكية، عن تقديرهم البالغ لجهود مصر بقيادة الرئيس نحو إرساء مبادىء السلام والتهدئة فى المنطقة، ونشر روح التعاون ومكافحة الفكر المتطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، وتبنى قضايا التنمية حيث قدموا التهنئةللرئيس على نجاح القمة العالمية للمناخ التى عقدت مؤخرا بشرم الشيخ.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى برئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، على هامش فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية بالعاصمة واشنطن.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى برئاسة محمد المنفى ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابى الرئاسى والبرلمانى بالتزامن، وذلك ارتباطاً بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبى.

وأكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى الحيوى بقيادة الرئيس فى استعادة السلم والاستقرار فى ليبيا، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، والدور المصرى الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى واشنطن، السيناتور "ليندسى جراهام"، عضو مجلس الشيوخ الأمريكى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيناتور "ليندسى جراهام" رحب بزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، مشيداً بمتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، ومعرباً عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التى تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.

أعرب الرئيس عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين، ومشيراً فى هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون المشترك.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القمة الأمريكية الإفريقية، أن هناك ارتباطا وثيقا بين الأمنين الغذائى والمائى وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمناً قومياً، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية وبما يسهم فى تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.