سفير مصر ببروكسل يطالب الاتحاد الأوروبى بدعم مصر اقتصاديا

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر لدى مملكة بلجيكا الدكتور بدر عبدالعاطى أهمية تقديم الاتحاد الأوروبى الدعم اللازم إلى مصر فى مواجهة التداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، التى أثرت على الاقتصاد المصرى، لاسيما على مستوى الأمن الغذائى؛ منبها إلى تأثر المنطقة بما فى ذلك مصر، الذى يصل تعدادها 104 ملايين نسمة، بالارتفاع الشديد الذى تشهده أسعار القمح والمحاصيل الزراعية.





جاء ذلك خلال مداخلة الدكتور بدر عبدالعاطى، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا، والمعتمد لدى الاتحاد الأوروبى، كمتحدث رئيسى، فى أعمال المؤتمر السنوى الذى تقيمه المفوضية الأوروبية حول مستقبل قطاع الزراعة بالاتحاد الأوروبى والعالم الخارجى، وركز هذا العام على نظام الغذاء الزراعى المستدام فى ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية، وذلك بحضور حوالى 700 مشارك.

واستعرض السفير المصرى خلال مداخلته كمتحدث رئيسى فى الجلسة التى تم تخصيصها حول مساهمة الاتحاد الأوروبى فى مواجهة التحدى القائم على صعيد الأمن الغذائى العالمى تداعيات الأزمة الأوكرانية شديدة السلبية على الاقتصاد المصرى؛ خاصة فى مجال توفير المحاصيل الزراعية والمواد الغذائية الأساسية؛ وعلى رأسها القمح وزيوت الطعام، فى ضوء تصدر مصر لقائمة الدول المستوردة للقمح من كل من أوكرانيا وروسيا واللذين يمثلان معا 80 % من وارداتها الخارجية.

وأكد السفير بدر عبدالعاطى أن المشكلة الحالية لا تتمثل فقط فى توافر المواد الغذائية وإنما الأهم الارتفاع المبالغ فى أسعارها، مستعرضا الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الأوكرانية؛ خاصة فى مجال توفير المحاصيل الزراعية، بما فى ذلك التوسع فى بناء صوامع التخزين وتطويرها والعمل على منح المحفزات للمزارعين؛ للحد من الاعتمادية على واردات المحاصيل من الخارج، وتوفير التقنيات الحديثة فى أساليب الزراعة المتقدمة والرى بالتنقيط وإعادة تدوير المياه، وتطلع مصر لدعم الجانب الأوروبى فى هذا الشأن.

وعرض السفير المصرى، المشروعات القومية التى يجرى تنفيذها فى مجالات الأمن الغذائى؛ بما فيها استصلاح 1,5 مليون فدان، ومشروع الصوب الزراعية وإنشاء الدلتا الجديدة.

ولفت إلى أهمية زيادة المخصصات من جانب المفوضية الأوروبية لدول الجوار الجنوبى؛ وعلى رأسها مصر؛ لمواجهة الأزمة فى مجال الأمن الغذائى، فى إطار علاقات الشراكة والتعاون التى تجمع الاتحاد الأوروبى بالمنطقة.

وعلى هامش أعمال المؤتمر، التقى السفير المصرى بدر عبدالعاطى مع مفوض الاتحاد الأوروبى للزراعة يانوش فويتشهوسكى "Janusz Wojciechowski "؛ حيث تطرق اللقاء إلى ما بذلته الرئاسة المصرية من جهود مقدرة فى استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى عقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

وأشاد المفوض الأوروبى بخروج المؤتمر على مستوى متميز سواء من الناحية الموضوعية والتنظيمية أيضا، فضلا عن الإشادة بالمبادرات التى تقدمت بها مصر خلال مؤتمر تغير المناخ فى مجال الأمن الغذائى؛ خاصة مبادرة "الغذاء والزراعة للتحول المستدام FAST".