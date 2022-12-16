وزير التنمية: قطاع التفتيش إحدى آليات محاربة الفساد المهمة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - وأشار آمنة إلى أن فرق المتابعة بالقطاع قامت بالتفتيش المفاجئ على الديوان وبعض الوحدات المحلية لمحافظات الوادى الجديد ودمياط والشرقية والقاهرة والفيوم وبورسعيد والقليوبية، موضحا أن القطاع برئاسة اللواء أحمد عرفات يقوم بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور فى أداء الوحدات المحلية، والثانى فهى الزيارات المخططة التى يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات.

جاء ذلك فى تقرير تلقاه وزير التنمية المحلية من قطاع التفتيش وتقويم الأداء والمتابعة بالوزارة عن الزيارات التفتيشية المفاجئة على بعض الوحدات المحلية التى قام بها القطاع فى الفترة من 11نوفمبر الماضى وحتى الآن.

وأشار إلى أن التفتيش يتناول عدة محاور، منها متابعة الخطة الاستثمارية، وعمل المراكز التكنولوجية، والتعديات ومخالفات البناء، ومنظومة النظافة، والحملات الميكانيكية، وبعض شكاوى المواطنين العامة، إضافة إلى التفتيش المالى الإدارى.

وقال الوزير إنه بناء على تقرير قطاع التفتيش، فقد تم خلال الفترة المشار إليها تحويل 20 موظفاً ومسئولاً داخل الوحدات المحلية إلى النيابات الإدارية و العامة ، كما تم إحالة 2 من العاملين إلى الشئون القانونية، وتم التوصية بنقل واستبعاد البعض من مناصبهم التنفيذية.

ولفت هشام آمنة إلى أن القطاع يضم نخبة متميزة من العاملين فى مجال الإدارة المحلية حيث يضم الخبرات المالية والإدارية والخطط الاستثمارية ، والصناديق الخاصة، والإدارات الهندسية، والحملات الميكانيكية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى التعامل السريع مع أى مخالفات.

وأوضح الوزير أن قطاع التفتيش قام خلال جولاته التفتيشية فى الفترة المشار إليها، بالمرور على الديوان العام بمحافظة الوادى الجديد والوحدات المحلية للداخلة وباريس والخارجة، وأيضا ديوان عام محافظة دمياط والوحدات المحلية بكفر البطيخ وكفر سعد ورأس البر، وترتب على هذه الجولات إحالة بعض العاملين و الحالات المتعلقة بترخيص البناء للنيابات الإدارية والعامة ، لخروج بعض العاملين المختصين على مقتضيات واجبهم الوظيفى ، مع التوجيه بسرعة اتخاذ اللازم لتصحيح الأوضاع بشأن الحالات المحالة للنيابات المختصة فى المحافظتين.

وكشف الوزير أنه تم تكليف قطاع التفتيش بالمرور على بعض المراكز التكنولوجية بالمحافظات، لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز فى سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، وقام القطاع بالمرور على المراكز التكنولوجية بمركز ومدينة القرين بالشرقية، ورأس البر وكفر البطيخ وكفر سعد ومركز مدينة دمياط وأبو غالب بمحافظة دمياط، والمركز التكنولوجى بأحياء دار السلام والبساتين بمحافظة القاهرة، ومركز مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وتابع اللواء آمنة ، أنه ترتب على هذه الزيارات حصر طلبات الخدمات المتأخرة فى كل مركز والتشديد على إنهاء هذه الطلبات، وتوجيه رؤساء المدن والأحياء بعدم نقل أى موظف تم تدريبه، و يعمل بالمركز التكنولوجى إلى أى إدارة أخرى، ودعم المراكز التكنولوجية، بقطع الغيار اللازمة للأجهزة التى تعمل بالمراكز، وتخصيص موظفين بالمراكز التكنولوجية لتسليم جميع طلبات المواطنين للشباك المختص لإنهاء الخدمات المطلوبة من المواطنين فى التوقيتات المحددة، وعدم تعامل الإدارات الخلفية مع المواطنين بصورة مباشرة، مع حل بعض المشكلات الفنية الخاصة ببرنامج التشغيل فى كل مركز تكنولوجى، وأيضا ضرورة زيادة سرعة الإنترنت، مع أهمية مطابقة الطلبات المنتهية بالإدارات مع عددها بتقارير المراكز التكنولوجية.

وأشار اللواء احمد عرفات رئيس قطاع التفتيش إلى أن جولات القطاع المفاجئة تناولت أيضا المرور على الحملات الميكانيكية بالديوان العام ومركز ومدينة الفيوم وطامية بمحافظة الفيوم وأحياء الضواحى والزهور وجهاز الإنقاذ والطوارئ وديوان عام محافظة بورسعيد.

وشدد القطاع فى توصياته على إعداد خطة صيانة لجميع المركبات بالوحدات المحلية ، للحفاظ عليها وتقليل الأعطال، وأيضا إنشاء منظومة التتبع الجغرافى gps، لتقليل الفاقد من الوقود ، ومتابعة المركبات من حيث السرعة التى يتم السير بها وخطوط سيرها ، مع وضرورة التزام إدارة التعاقدات بالطرح بالمناقصات العامة طبقا لأولويات الطرح وفقا لقانون التعاقدات 182 لسنة 2018 والتنبيه بعدم ركوب السائقين المنتهية رخصهم لأى مركبة حتى يتم تجديد الرخصة، والإسراع فى إنهاء إجراء بيع السيارات التى يتم تكهينها، ورفع كفاءة بعض المركبات وإعادة استخدامها.

وأضاف رئيس قطاع التفتيش، أن لجان القطاع قامت أيضا خلال تفتيشها المفاجئ بفحص بعض شكاوى المواطنين بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، وحى شبرا الخيمة بالقليوبية، وحى شرق مدينة نصر بمحافظة القاهرة، وترتب على ذلك إيقاف التعامل مع أحد المكاتب الهندسية، ومخاطبة نقابة المهندسين لاتخاذ الأجراء اللازم حيال صاحب المكتب الهندسى، وإحالة بعض العامين للنيابة الإدارية، والتشديد فى اتخاذ إجراءات تحسين بعض الخدمات الأساسية من إنارة ورصف ورفع مخلفات وغيرها من الخدمات بالتنسيق مع الوحدات المحلية.