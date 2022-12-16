أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

جدة - نرمين السيد - بيروت

يعقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى لقاءً تشاوريًا مع جميع الوزراء لبحث خطة عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة.

بنى سويف

يتم افتتاح 3 مساجد بتكلفة إجمالية 7 ملايين جنيه، تشمل مسجد البصرية "إحلال وتجديد" التابع لقرية دلاص بمركز ناصر، ومسجد الرحمن القبلى "إحلال وتجديد" بقرية هربشنت مركز ببا، ومسجد الرحمن الغربى "إحلال وتجديد " بقرية طما فيوم مركز إهناسيا.

الجيزة

سيتم غلق كلى لمنزل كوبرى أحمد عرابى فى الاتجاه المؤدى إلى الطريق الدائرى ونفق أحمد عرابى، لاستكمال أعمال هدم وإزالة الطبقة الأسفلتية للكوبرى بالكامل بالاتجاه المشار إليه فقط لمدة 45 يومًا، على أن تبدأ الأعمال من الساعة الواحدة صباح غد وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 30 يناير المقبل، على مدار 24 ساعة.

القاهرة

يقيم "مركز إبداع الطفل" بيت العينى خلف الجامع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مجموعة من الأنشطة المختلفة، احتفالا باليوم العالمى للغة العربية.

القاهرة

يلتقى فريق النادى الأهلى مع ضيفه فريق نادى فيوتشر، فى إطار مباريات الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، وذلك على ملعب استاد الأهلى والسلام.

القاهرة

يلتقى فريق البنك الأهلى مع ضيفه فريق نادى الزمالك، فى إطار مباريات الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد القاهرة الدولى.

الإسماعيلية

يتلقى فريق النادى الإسماعيلى مع ضيفه فريق نادى بيراميدز، فى إطار مباريات الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد الإسماعيلية.

الإسكندرية

يلتقى فريق نادى حرس الحدود مع ضيفه فريق النادى المصرى البورسعيدى، فى إطار مباريات الأسبوع السابع للدورى المصرى الممتاز لكرة القدم، على ملعب استاد الماكس.

القاهرة

يلتقى منتخب مصر لسيدات الإسكواش مع نظيره الأمريكى فى نهائى بطولة العالم للفرق المقامة بنادى مدينتى.