شبورة وطقس خريفى.. تفاصيل طقس الساعات المقبلة

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، وجود شبورة مائية صباحا، قد تكون كثيفة أحيانا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية، والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء.





وقالت الهيئة، إن اليوم الجمعة يشهد طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، دافئا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلا للحرارة على شمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.



وعن درجات الحرارة اليوم الجمعة، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15. الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 16. مطروح العظمى 24 درجة والصغرى 13. سوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11. قنا العظمى 27 درجة والصغرى 12. أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14.

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