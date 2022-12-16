طقس الجمعة.. الأرصاد تعلن أدق التفاصيل وأهم الظواهر الجوية

جدة - نرمين السيد - حالة الطقس اليوم

وقالت الأرصاد، فى بيان لها، إنه يسود، اليوم، طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر دافيء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

بينما يسود طقس مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره على أغلب الأنحاء.

ولفتت الأرصاد إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تتمثل فى تكون شبورة مائية فى الصباح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتنشط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 24 15

العاصمة الإدارية 23 14

6 أكتوبر 24 15

بنهـا 23 15

دمنهور 23 14

كفر الشيخ 23 13

المنصورة 24 15

دمياط 23 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 25 12

السويس 24 13

الزقازيق 24 14

شبين الكوم 24 14

طنطا 23 14

شلاتين 29 19

الإسكندرية 24 16

العلمين الجديدة 24 15

وادى النطرون 24 15

مطروح 24 13

السلوم 25 11

سيوة 22 10

العريش 23 14

رفح 23 15

الطور 24 14

كاترين 18 5

رأس سدر 27 12

نخل 21 6

طابا 24 15

نويبع 25 14

حلايب 25 19

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 16

مرسى علم 27 16

الفيوم 25 12

بنى سويف 25 11

المنيا 26 10

أسيوط 26 10

سوهاج 26 11

قنا 27 12

الأقصر 28 13

أسوان 29 14

الوادى الجديد 26 9

أبوسمبل 26 12

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 24 20