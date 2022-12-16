مدير الجامع الأزهر: الأروقة الخارجية منصة قوية لـ نشر الوسطية والاعتدال

جدة - نرمين السيد - أكد هانى عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أهمية الدور الذى تضطلع به الأروقة الأزهرية الخارجية فى نشر المنهج الوسطى، معتبرًا إياها منصات يعتمد عليها الأزهر الشريف فى التواصل مع الجمهور بشكل مباشر.





وأضاف عودة، خلال تفقده لرواق الأزهر الشريف ببنى سويف أمس الخميس، أن هذه الأروقة تعد توسعًا فى الدور الذى يقوم به الجامع الأزهر، مراعاة لانتشار الجماهير وحاجتهم إلى من يثقون فيه لتلقى العلوم الشرعية،، وقد بلغ عدد الأرقة 1045 رواقا، منتشرة فى 18 محافظة.

وأعلن أن عدد الدارسين الذين أتموا حفظ القرآن برواق القرآن الكريم والقراءات والتجويد بمحافظة بنى سويف قد بلغ 113 دارسا، قد اتموا حفظ كتاب الله حفظا محكما مع قدرتهم التامة على ضبط القراءة بأحكام التلاوة، كما قام بالاطمئنان على سير الاختبارات والالتزام بالضوابط المقررة، فضلا عن دراسة وتذليل أى جوانب سلبية قد تعيق العملية التعليمية فى أروقة القرآن الكريم.

من جانبه قال المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى الدكتور عبد المنعم فؤاد، إن هذه المتابعات تهدف إلى الوقوف على المعوقات التى تواجه الدارسة والأنشطة بالأروقة، لتذليلها وتحسين أدائها، ومعرفة المتطلبات التى تحتاج إليها المحافظة والدارسين، بما يسهل على فروع الرواق القيام بدورها على أكمل وجه.

وأكد أن الاختبارات بدأت منذ بداية الأسبوع الجارى بمحافظات الوجه القبلى، على أن يتم استكمالها خلال الأسبوعين القادمين بالجامع الأزهر، وباقى المحافظات، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للجامع الأزهر قد كلفت عددا من باحثيها لمتابعة سير الاختبارات بجميع محافظات الجمهورية.

وتعقد لجان الاختبار برئاسة فضيلة الشيخ حسن عبد النبى عراقى، وكيل لجنة مراجعة المصحف، كما تمتد الاختبارات مدة 18 يومًا، تم تخصيص يوم لدارسى كل محافظة وفق ما هو موضح فى الجدول المرفق، على أن يكون تواجد الدارسين بمقر اللجنة ابتداءً من الساعة الواحدة ظهرًا.