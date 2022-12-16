عاجل.. السيسى يلتقط صورة تذكارية مع بايدن والزعماء الأفارقة

جدة - نرمين السيد -

وقال الرئيس السيسى: "فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.. السادة أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية الشقيقة...

أود فى البداية أن أعرب عن التقدير لفخامة الرئيس الأمريكى جو بايدن على حُسن الاستضافة، وعلى تنظيم هذا المحفل المهم، والذى يأتى فى وقت يمر به العالم بلحظة استثنائية تشهد ظروفا غاية فى الدقة، وبعد مرور 8 أعوام على انعقاد النسخة الأولى لهذا المُلتقى، وهى الفترة التى شهدت تغيرات كبرى وتحديات عديدة، وبما يحمل دلالة واضحة على تجديد عزمنا على تطوير الشراكة بين إفريقيا والولايات المُتحدة الأمريكية، بما يساعدنا على إيجاد حلول ترفع عن شعوبنا عبء الأزمات المُتتالية، وتُسهم فى تأمين مستقبل أفضل لهم.

وأضاف الرئيس السيسى: "لقد كُنا منذ أيام قليلة نتناقش فى قمة المناخ فى شرم الشيخ حول أحد أخطر التحديات التى تواجهنا، ونجتمع اليوم لنتناول قضية أخرى لا تقل خطورة ألا وهى قضية الغذاء. وإذا كان الجهد الذى بذلناه قد كُلل فى شرم الشيخ بالتوصل لنتائج مُقدرة لصالح مساعينا لمواجهة تغير المناخ، فإنه يؤسفنى القول، إننا لم نكن على ذات القدر من التوفيق فى القضاء على الجوع حول العالم، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن معدلات الجوع بدأت فى التزايد خلال السنوات الثلاث الماضية بعد ثباتها منذ عام 2015".

وتابع: "اتصالًا بذلك، تضعنا الإحصاءات الدولية أمام مسؤولياتنا، إذ تُشير إلى زيادة عدد من يعانون من ضعف الأمن الغذائى حول العالم إلى 800 مليون شخص عام 2022 بزيادة 150 مليونا عن عام 2019. وتُعد إفريقيا مصدراً لما يزيد عن ثلث هذا الرقم. وهنا، يتعين التساؤل؛ كيف لقارة كإفريقيا ألا تنتج غذاءها؟ وكيف لأمة لا تنتج غذاءها أن تجنى ثمارًا للتنمية الاقتصادية، أو تؤمن استقرارًا لبناء المستقبل؟

واستطرد الرئيس: "أصحاب الفخامة.. انطلاقا مما تقدم، اسمحوا لى أن ألقى الضوء على المحاور التالية التى تُمثل رؤية مصر لتعزيز الأمن الغذائى فى القارة:

أولاً: هناك حاجة لمراعاة تأثير الأزمات الدولية على اقتصاديات دولنا، ولاسيما الدين الخارجى، وهو ما يفرض وضع آليات لتخفيف عبء الديون عبر الإعفاء أو المُبادلة أو السداد المُيسر.

ثانيًا: أهمية تكثيف الاستثمارات الزراعية الموجّهة إلى إفريقيا؛ لتطوير القدرات الإنتاجية والتخزينية لدولها عبر توطين التكنولوجيا الحديثة بشروط مُيسرة.

ثالثًا: ضرورة الحفاظ على انفتاح حركة التجارة العالمية، وتوفر اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية إطارا؛ لتعزيز التكامل بين دول القارة، ونأمل فى دعم الدول الكبرى لدولنا لتعظيم الاستفادة منها بالاستثمار فى البنية التحتية والمشروعات الزراعية.

رابعاً: إن وجود ارتباط وثيق بين الأمنين الغذائى والمائى أمر لا شك فيه، وتنظر مصر لهذا الرابط باعتباره أمنا قوميًا، بما يحتم توافر الإرادة السياسية لصياغة أطر قانونية لضبط مسار التعاون بين الدول التى تتشارك الموارد المائية وبما يسهم فى تحقيق التنمية دون إلحاق ضرر ذى شأن.

خامساً: إن تحقيق الأمن الغذائى يرتبط بجهود التكيّف المناخى، وأود هنا الإشارة إلى النقاط التالية من مخرجات قمة المناخ التى استضافتها مصر؛ فقد أطلقت مصر عددًا من المبادرات فى مجال تمويل التكيف، ومنها إنشاء مركز القاهرة للتعلم والتميز حول التكيف والصمود بالتعاون مع الجانب الأمريكى، بالإضافة لمبادرة "الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام "فاست" مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وتم إيلاء أهمية خاصة لمحور الوفاء بالالتزامات بالتأكيد على التزام الدول المتقدمة بتوفير تمويل 100 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ، كما نجح المؤتمر فى إنشاء، ولأول مرة، صندوقا لتمويل الدول النامية لتجاوز خسائر وأضرار تغير المناخ وأتطلع إلى بدء مسار تفعيل الصندوق بما فى ذلك هيكله التمويلى.

وتابع الرئيس السيسى: "السادة أصحاب الفخامة، إن الدول الإفريقية أعدت مبادرات طموحة إسهامًا فى الجهود الدولية للتعامل مع الأزمة، ومنها تخصيص بنك التنمية الإفريقى 1,5 مليار دولار لدعم شراء السلع الاستراتيجية، وإطلاق الاتحاد الإفريقى لمبادرة "فارم" مع فرنسا، وللمنصة الإلكترونية "أتيكس" مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا لشراء المنتجات الاستراتيجية بأسعار مخفضة.

وفى سياق متصل، فإن مصر على استعداد لتُشارك تجربتها مع أشقائها الأفارقة، بما فى ذلك الإجراءات التى تم اتخاذها لتعزيز أمن مصر الغذائى، ومنها إطلاق مبادرة المليون ونصف مليون فدان لزيادة الرقعة الزراعية، والمشروع القومى للصوامع والذى أدى لزيادة القدرة التخزينية للحبوب بأكثر من الضعف، ولم تغفل مصر عن أن يتم تنفيذ ذلك بالسبل الأكثر كفاءة فى استخدام المياه، عبر صياغة خطة 2050 لتطوير قدرات تحلية مياه، بجانب كون مصر من أكبر الدول التى تقوم بعمليات المعالجة للمياه.

وإننى إذ أثنى على دعوة فخامة الرئيس بايدن لهذه القمة، والتى تعبر عن الاهتمام بالإنصات لصوت إفريقيا، فإننى أدعو الولايات المتحدة إلى استثمار ثقلها الاقتصادى للقيام بما يلى:

تعزيز آليات الاستجابة لأزمة الغذاء، لاسيما التحالف العالمى للأمن الغذائى التابع لمجموعة السبع، ومجموعة الاستجابة للأزمات العالمية حول الغذاء والطاقة والتمويل التابعة للأمم المُتحدة.

تخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضرراً، إذ وصلت معدلات ديون الدول النامية لمستويات خطيرة جاوزت 250% من إيراداتها، ويتطلب الأمر إجراءات عاجلة ومنها إعفاء الدول النامية من نسب مُقدرة من ديونها، واستمرار تفعيل مبادرة مجموعة العشرين لتعليق الديون، بجانب صياغة آليات لتحويل الديون إلى استثمارات.

فى ذات السياق، فإن على المؤسسات التمويلية الدولية مسئولية تجاه تيسير حصول الدول النامية على تمويل مستدام، وتيسير شروط الإقراض لتتلائم مع طبيعة اقتصاداتنا، وصياغة برامج طارئة لتحفيز النمو وخلق شبكة ضمان اجتماعى للحفاظ على التماسك المجتمعى لدولنا.

وضع آليات لتيسير حركة لزيادة المعروض وخفض الأسعار.

واختتم الرئيس كلمته، قائلا: "السادة أصحاب الفخامة، قدمتُ لكم رؤية مصر للتعامل مع أزمة الغذاء فى الظروف الدولية الراهنة، وإننى لآمل أن يتبنى اجتماعنا اليوم هذه الرؤية ويتم ترجمتها إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، استجابة لطموحات شعوبنا الأفريقية، وتعزيزاً للعلاقات بين القارة الأفريقية والولايات المتحدة. وفى الختام، لا يسعنى إلا أن أجدد الشكر للولايات المتحدة على حسن الاستضافة وعلى تنظيم هذا المحفل الهام، والذى شهد نقاشات مثمرة حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.. وشكرًا لكم".