جدة - نرمين السيد - بدأت منذ قليل فعاليات القمة الأمريكية الإفريقية، التى يستضيفها الرئيس الأمريكى جو بايدن، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، ولمدة ثلاثة أيام بمشاركة 49 من القادة الأفارقة.





وتتضمن أعمال اليوم الأول، منتدى شباب القادة الأفارقة فى إفريقيا والمهجر، حيث يعيش فى الولايات المتحدة نحو مليونى مهاجر إفريقى يحتفظون بروابط عائلية واجتماعية واقتصادية مع القارة الإفريقية. ويشدد المنتدى على الالتزام بتعزيز الحوار بين المسؤولين الأمريكيين والأفارقة فى المهجر وتوفير منصة لشباب القادة الأفارقة وفى المهجر من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة للتحديات الراهنة، ويتضمن المنتدى عدة جلسات حول التعليم العالى وتطوير القوى العاملة والصناعات المبتكرة وتحقيق العدالة البيئية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جلسة تعزيز الأمن الغذائى ضمن قمة القادة الأمريكية الإفريقية «بث مباشر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.