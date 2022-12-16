مدبولى يشهد احتفالية مرور 50 عاما على العلاقات بين مصر وقطر (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الاحتفالية بمرور 50 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر، ودولة قطر، حيث استقبله السفير سالم مبارك آل شافى، سفير قطر لدى مصر.





حضور الاحتفالية عدد من الوزراء والمسئولين، وسفراء عدد من الدول لدى مصر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمة ألقاها، إن هناك تحديات متزايدة غير مسبوقة تلقى مزيد من الأعباء، تفرض على دولنا العربية تقديم أولويات التعاون وتوحيد الجهود، ونبذ الخلاف، والعمل بجد من أجل إعلاء السلام والأمن والاستقرار، وتحقيق التنمية ورخاء الشعوب حتى يمكننا الدفاع عن أمننا العربى المشترك.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن العلاقة بين البلدين تحمل العديد من الفرص والقدرات الكامنة، لا سيما فى الشق الاقتصادى، متابعا: علينا الاستفادة منها واستغلالها.

واختتم الدكتور مصطفى مدبولى، بتحية إلى الجالية المصرية فى دولة قطر، لافتا إلى أن العلاقة بين البلدين والشعبين لها خصوصية وعمق، وما يجمعهما من روابط على مختلف المستويات والأصعدة.