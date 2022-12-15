ميسي يغيب عن تدريبات الأرجنتين للإصابة قبل مواجهة فرنسا فى نهائي المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 11:32 مساءً - كشفت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي غاب عن تدريب منتخب بلاده اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة نظيره الفرنسي، فى الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل"، فى نهائي كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر.

وأضاف التقرير الفرنسي أن غياب ميسي عن تدريب الأرجنتين يرجع إلى شعوره بالأم فى أوتار الركبة قدمه اليسرى، وهى الإصابة التى عانى منها خلال مواجهة كرواتيا فى نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وظهر البرغوث الأرجنتيني متأثرا بإصابته خلال مواجهة كرواتيا، ولكنه تحامل على نفسه واستكمل المباراة حتى النهاية.

ويتصدر ميسي قائمة هدافى مونديال قطر 2022 برصيد 5 أهداف بالتساوى مع كيليان مبابي نجم المنتخب الفرنسي.

ونجح منتخب التانجو في التأهل على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

فيما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.