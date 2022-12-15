عاجل- السيسى يبحث مع المنفى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث شدد الرئيس على موقف مصر الثابت من دعم جهود المجلس الرئاسى الليبى برئاسة محمد المنفى ولإنجاح هذه الجهود ومساعدة الأشقاء الليبيين على تهيئة المناخ المطلوب من أجل تنفيذ الاستحقاق الانتخابى الرئاسى والبرلمانى بالتزامن، وذلك ارتباطًا بانعكاساتهما الإيجابية على الجهود السياسية لإنهاء الأزمة الراهنة من خلال تفعيل إرادة واختيار الشعب الليبى.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسى الليبى التقدير والاعتزاز الشديدين من قبل بلاده على المستويين الرسمى والشعبى للدور المصرى الحيوى بقيادة الرئيس فى استعادة السلم والاستقرار فى ليبيا، وذلك فى ظل العلاقات الأخوية والتاريخية التى تربط بين البلدين الشقيقين، والدور المصرى الرائد تحت القيادة الحكيمة للرئيس، لاسيما فيما يتعلق بدعم المؤسسات الوطنية الليبية.