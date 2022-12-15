عاجل- على هامش القمة الأمريكية الإفريقية.. الرئيس السيسى يلتقى «المنفى»

جدة - نرمين السيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، برئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، وذلك على هامش فعاليات القمة الأمريكية الأفريقية بالعاصمة واشنطن.





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