عاجل- السيسى يستقبل ليندسى جراهام عضو مجلس الشيوخ الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن السيناتور ليندسى جراهام رحب بزيارة الرئيس إلى الولايات المتحدة، مشيدًا بمتانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الصديقين، ومعربًا عن التطلع لتعزيز وتطوير الشراكة الاستراتيجية التى تربط بينهما ونقلها إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة فى مختلف المجالات.

من جانبه، أعرب الرئيس عن تقدير مصر للعلاقات المتميزة الممتدة عبر عقود بين البلدين الصديقين، ومشيرًا فى هذا الإطار إلى حرص مصر على مواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها فى مختلف مجالات التعاون المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى عدد من المجالات، فضلًا عن التباحث حول القضايا والأزمات الإقليمية، وفى مقدمتها الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن.

وأوضح الرئيس فى هذا الصدد أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة للمساهمة فى تسوية الأزمات الذى تشهدها المنطقة والتى تؤثر بشكل مباشر على أمن واستقرار المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن جهود مصر تهدف إلى السعى لتحقيق الحلول السياسية بالمقام الأول ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، باعتبار ذلك السبيل الفعال للتصدى للعناصر والتنظيمات الإرهابية التى تسعى إلى إهدار مفهوم الدولة ونشر الفوضى على حساب الأمن والاستقرار.

كما تطرق اللقاء إلى الجهود الجارية لإحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط، حيث أشار الرئيس إلى أن جهود تسوية الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يجب أن تتم وفق ثوابت المرجعيات الدولية وحل الدولتين والمبادرة العربية للسلام، وأكد دعم مصر لمختلف الجهود الرامية لتنشيط عملية السلام واستئناف المفاوضات على هذا الأساس، وعلى نحو يضمن حقوق وآمال الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الأمر الذى يغير الواقع الحالى ويفتح آفاقًا لمرحلة جديدة من الأمن والتقدم والتعايش السلمى لجميع شعوب المنطقة.