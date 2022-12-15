متحدث الصحة: مليون و400 ألف عملية ضمن مبادرة ”قوائم الانتظار”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 10:31 مساءً - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن أطباء مصر هم جيشها الأبيض، ودوره يحمي مواطنيها، بغض النظر عما يواجهه من خطر.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقائه ببرنامج "افتح باب قلبك"، عبر قناة CBC، مع أميرة بهي الدين: "هناك طفرة طبية تحدث في مصر منذ 2014 على مستوى أركان الصحة الأربعة"، مردفا حول مبادرة القضاء على قوائم الانتظار: "عملنا مليون و400 ألف عملية، بتكلفة تزيد عن 12 مليار جنيه ومدة الانتظار أصبحت 3 أسابيع، حيث كانت من سنة إلى سنة ونصف".

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة، أن المبادرات الرئاسية لتغيير المنظومة الصحية كلها على نفس القدر من الأهمية فهي تغطي رحلة المواطن المصري من الولادة إلى الشيخوخة.

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار إلى أن مصر رقم 26 عالميا في السياحة العلاجية، موضحا أن هناك تحرك من الدولة لتعظيم هذا الملف.