وزيرة الثقافة ترأس اجتماع لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، إن الوزارة حريصة على الاحتفاء بمناسبة نصر أكتوبر التاريخية، والذى يأتى عرفانًا بنصر سيظل لحظة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، تجلت فيه قدرات المصريين، وإصرار جيشنا العظيم على استرداد الأرض الغالية، وأضافت أن هذه المناسبة تُعد نموذجاً ملهماً للشباب، وحافزًا لمشاركته فى بناء الجمهورية الجديدة.





يشار إلى أن الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة، ترأست اجتماع اللجنة العليا لاحتفالية وزارة الثقافة باليوبيل الذهبى لانتصار أكتوبر وهى الاحتفالية التى تستمر لمدة عام، بدءًا من يناير المقبل، لبحث الترتيبات والاستعدادات التى تتخذها الوزارة احتفاءً بهذا النصر العظيم.

وأضافت الدكتورة نيفين الكيلانى أن وزارة الثقافة وجهت بتضافر جهود قطاعات الوزارة داخليًا، وخارجيًا مع الجامعات والمدارس وغيرها، وحشد سائر الإمكانيات لإقامة الأنشطة والاحتفاليات المتنوعة بكافة أنحاء الجمهورية.

يذكر أن اللجنة انتهت من وضع التصور العام لبرنامج الأنشطة والفعاليات الخاصة بالاحتفالية، والتى تتنوع بين الحفلات الفنية والمؤتمرات والندوات البحثية، والموائد المستديرة، والمسابقات، إلى جانب الإصدارات التى تتناول التأريخ لهذا الحدث العظيم.

كما أقرت بأن يبدأ المجلس الأعلى للثقافة أنشطة هذه الاحتفالية، بعقد ندوة فى يناير المُقبل بعنوان "حرب الاستنزاف.. وكيف مهد لنصر أكتوبر"، كما تضم الاحتفالية تنظيم العديد من الأنشطة بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى سيشهد أيضا إصدار كتاب وثائقى عن حرب أكتوبر، بالتعاون بين دار الكتب والوثائق القومية وهيئة الكتاب، لتتوالى بعدها الفعاليات بكل أرجاء الجمهورية

وتضم اللجنة القائمة على احتفالية اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر الدكتور هشام عزمى، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور احمد بهى الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الكاتب الصحفى، طارق الطاهر.