وزير الشباب والرياضة يتفقد معسكر لاعبى مشروع كابيتانو مصر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، المعسكر التدريبى للاعبى المشروع القومى، لاكتشاف المواهب "كابيتانو مصر"، والمقام بالمدينة الشبابية بأبى قير بالإسكندرية، والذى تُنفذه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية.





وقال وزير الشباب والرياضة، إن برنامج "كابيتانو مصر"، يُعد أحد آليات الدولة المصرية لاكتشاف الموهوبين فى كرة القدم وأهدافه الطموحة.

وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة استعانت بمجموعة من القامات الرياضية طوال مراحل تنفيذ المشروع، ووضعت برنامج تدريبى وفنى مكثف للمشاركين به.

وتابع صبحى، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية تولى اهتماما بالغا بكل المشروعات التى تهتم باكتشاف الموهوبين فى شتى المجالات.

وأوضح أن زيارة الرئيس للبرنامج خلال افتتاحه لمدينة المنصورة الجديدة للاعبى المشروع، كان له بالغ الأثر فى التأكيد على أهمية البرنامج، وحث اللاعبين على التدريبات الجيدة بجانب الدراسة.

وعلى هامش الزيارة، تفقد الدكتور أشرف صبحى أعمال تطوير ملاعب النجيل الصناعى الخماسى بالمدينة الشبابية، مشيدا بمستوى وكفاءة التطوير المبذول فى الملاعب، كما تفقد عددا من أعمال تطوير الشاليهات بالمعسكرات الفرعية، وملاعب الاكريلك.