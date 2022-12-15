إذاعة إسبانية تفتح الأمل للنادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 09:30 مساءً - فتحت إذاعة إسبانية باب الأمل أمام النادي الأهلي وصيف بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية قبل ساعات من اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لتحديد البلد المضيف للبطولة التي ستقام في الفترة من 1 – 11 فبراير القادم.

وقالت الإذاعة الإسبانية "أوندا ثيرو" إن هناك توجها في الاتحاد الدولي لمنح المغرب حق استضافة بطولة كأس العالم للأندية في الوقت الذي يتردد فيه أيضاً إقامتها في أبوظبي الإماراتية.

وشددت الإذاعة الإسبانية، أنه خلال اجتماع اللجنة التنفيذية في قطر، المقرر له غدا، سيتم الكشف عن كل تفاصيل كأس العالم للأندية في نسخته الجديدة، وسيتم الإعلان عن دولة المغرب مستضيفة للبطولة.

كأس العالم للأندية

تابع الإذاعة الإسبانية أن لوائح مونديال الأندية تمنع مشاركة ناديين من نفس الدولة بالبطولة، وفي إسناد تنظيم كأس العالم للأندية لدولة المغرب سيشارك كل من الوداد بصفته بطل الدوري في البلد المنظم وسيلعب الأهلي بصفته وصيف دوري أبطال أفريقيا، رغم أن فيفا، لم يكشف حتى الآن، عن مكان وموعد البطولة بشكل رسمي.

وعلى الجانب الآخر، كانت تقارير صحفية عالمية قد كشفت في الساعات الماضية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد حدد موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2023 واستقر بشكل نهائي على إقامتها في الإمارات العربية المتحدة.

كأس العالم للأندية

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية والمقربة من نادي ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا عن أن العملاق الأوروبي تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الساعات الماضية حدد فيه موعد بطولة كأس العالم 2023 وتأكيدًا على إقامتها في الإمارات.

وتشهد النسخة القادمة مشاركة ريال مدريد (بطل أوروبا) بجانب الوداد المغربي (بطل أفريقيا)، سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل أمريكا الشمالية)، فلامنجو البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية)، وأوكلاند سيتي النيوزلندي (بطل أوقيانوسيا)، بينما لم يتحدد بعد بطل آسيا، حيث سيقام نهائي دوري أبطال آسيا في يناير 2023.

وفقد الأهلى فرصة الحصول على جائزة مالية قيمتها 2.5 مليون دولار أمريكي، كمكافأة للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد خسارته من الوداد المغربى بهدفين دون رد فى مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، ليكتفى بجائزة مالية بنصف القيمة (1.25 مليون دولار) مقابل الحصول على المركز الثاني.

كما خسر الأهلي مكافأة المشاركة في السوبر الأفريقي، والتي تتراوح من 200 ألف دولار للبطل إلى 150 ألفا للوصيف، بالإضافة إلى ذلك خسر الأهلي مكافأة كأس العالم للأندية، والتي تبلغ أقل قيمة لها مليون دولار أمريكي بالنسبة لصاحب المركز السادس.