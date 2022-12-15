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وقالت الأرصاد الجوية خلال بيان لها، اليوم، إن درجات الحرارة ستسجل غدا الجمعة 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، بينما سجلت جنوب البلاد 27 درجة مئوية نهارا.
وأضافت الأرصاد أن درجات الحرارة ستنخفض على السواحل الشمالية مع تزايد فرص سقوط الأمطار عليها، متابعة أن محافظات الوجه البحرى تتعرض لنشاط الرياح على فترات متقطعة.
وناشدت هيئة الأرصاد المواطنين باتخاذ كل التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة خلال الأسبوع المقبل.
ونصحت الأرصاد، قائدى السيارات بتوخى الحذر خلال القيادة مع ضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الصباحية التى تصل إلى حد الضباب، وذلك حرصا على سلامة المارة والركاب، وتجنبا لوقوع حوادث الطرق.
درجات الحرارة غدا الجمعة
وتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى 22 والصغرى 13 درجة.
وعلى مدينة الإسكندرية الكبرى 22 درجة والصغرى و14 درجة.
أما محافظات شمال الصعيد الكبرى 23 والصغرى 9 درجات.
محافظات جنوب الصعيد الكبرى 28 والصغرى 12 درجة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منها انتشار الشبورة المائية.. حالة الطقس غدا الجمعة 16 ديسمبر 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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