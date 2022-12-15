أحمد عيسى: 1.6 مليار جنيه حجم إنفاق وزارة السياحة خلال العام المالى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 08:42 مساءً - كشف أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، عن حجم إنفاق القطاع خلال العام المالى 2020/2021 والذي وصل لنحو 1.6 مليار جنيه لتنشيط السياحة ومشتقاتها المختلفة من إعلانات خارجية و إنشاء 6 مكاتب تابعة لهيئة تنشيط السياحة بالخارج إضافة إلى تمويل المجلس الأعلى للآثار ومهامه المختلفة.

وتابع وزير السياحة خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أنه تم تحديد 3 أولويات تقوم عليها أعمال الوزارة حاليًا أولها هو الطيران، حيث يجري التنسيق المشترك مع وزارة الطيران المدني بشكل دوري ومستمر لزيادة عدد الرحلات والمقاعد والطيران منخفض التكاليف، والمحور الثاني هو العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، أما المحور الثالث فيقوم على تحسين مناخ الاستثمار السياحي.

وأضاف “عيسى” أن الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، والمستهدف الوصول له عام 2030 طبقا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، يجب علينا القضاء على العديد من المعوقات فنحتاج إلى زيادة عدد المقاعد المحجوزة على الطيران والرحلات الجويه إلى 3 أضعاف أعدادها الحالية، مُشيرًا إلى قيامه بعقد لقاءات دورية مع وزير الطيران المدني لبحث تنشيط الحركه الجوية.

وأشار “عيسى” إلى أن الوصول إلى هذا العدد من السائحين، يتطلب زيادة معدل نمو الغرف السياحية في مصر بنحو من 25 الى 30 % سنويًا لاستيعاب تلك الأعداد، لافتا إلى ضرورة زيادة أعداد الغرف الفندقية بفئه ال3 نجوم بكل من قنا والأقصر وأسوان.

واختتم تصريحاته، مؤكدًا أن البنية التحتية في الطرق التى شهدتها مصر مؤخرًا، تساعد على تشجيع وجذب الاستثمارات السياحية في مصر، خاصة وأن الدولة انفقت الكثير ونجحت في تأهيل البنية التحتية والطرق الإقليمية بما يسهم في ربط الأماكن السياحية والأثرية ببعضها البعض.