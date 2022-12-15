وزيرة التخطيط: الدولة تولى أهمية قصوى للحق فى التنمية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة أولت أهمية قصوى للحق فى التنمية باعتباره جوهر حقوق الإنسان، إذ وضعت مصر ضمن المحددات الرئيسية لسياساتها التنموية هدفًا استراتيجيًا وهو بناء الإنسان المصرى وتحسين نوعية حياة المواطن الذى يمثل أحد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.





جاء ذلك فى كلمة للوزيرة، ألقاها بالإنابة عنها نائب الوزيرة الدكتور أحمد كمالى، اليوم الخميس، خلال ندوة بعنوان "التأمين الصحى الشامل للتغطية الصحية الشاملة - مشاركة التجربة المصرية"، التى عقدها المكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، فى إطار الاحتفال باليوم العالمى للتغطية الصحية الشاملة، بحضور عدد من الوزراء.

وأضافت "السعيد" -فى كلمتها- أن إجمالى استثمارات الصحة العامة للعام المالى 2022-2023 بلغ 17.781 مليار، وتضمنت استثمارات البرامج المهمة فى قطاع الصحة لنفس العام الاستثمار فى خدمات الرعاية الصحية الأولية بقيمة 1.539 مليار جنيه، وكذلك الاستثمار فى التأمين الصحى الشامل بقيمة بلغت 5.31 مليار جنيه، متضمنة 3.41 مليار جنيه للمستشفيات فى 12 محافظة، وتطوير 448 وحدة رعاية أولية بقيمة 1.9 مليار جنيه.

وأشارت "السعيد" إلى برنامج استثمار السكان والأسرة بقيمة 315.5 مليون جنيه الذى يشمل تطوير مراكز صحة الأسرة وتنميتها والمستهدفة فى خطة 2022-2023، إذ اعتُمِد لمشروع تطوير وتجهيز 52 مركزًا لتنمية الأسرة المصرية استثمارات قدرها 255 مليون جنيه فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وجارى العمل حاليًا على تطوير 20 مركزًا.

وتابعت الوزيرة، أن الاستثمار فى مبادرة "حياة كريمة" شمل تخصيص 1.342 مليار جنيه لعدد 15 مستشفى و755 مليون جنيه لـ105 وحدات صحية، مع التوسع فى توافر أسرّة العناية المركزة من خلال توفير 1500 سرير عناية مركزة لتحسين معدلات التوافر مع التركيز على المحافظات ذات الأولوية، منها: "قنا والبحيرة وسوهاج والمنيا والسويس والجيزة"، إلى جانب زيادة عدد الحضانات بنسبة 31%.

وأكدت "السعيد" على سعى الدولة لتحقيق هدفها من خلال تبنى عددًا من الآليات والمبادرات الرئاسية الصحية وغيرها، التى تضمن الفاعلية والجدية فى التنفيذ وشمولية الاستفادة من تلك المبادرات، مع ضمان التعاون والتنسيق بين جهود أجهزة الدولة المختلفة، وحشد جميع الموارد لتنفيذ هذه المبادرات.

ولفتت "السعيد" -خلال كلمتها- إلى أن حجم الاستثمارات العامة فى قطاع الصحة بلغ 182 مليار جنيه خلال الفترة من 2013-2014 إلى2022-2023، ونتج عن ذلك تنفيذ العديد من المبادرات، بما فى ذلك المبادرات التى تعد الأكبر فى مصر والعالم من حيث نوعها قياسًا لعدد المستفيدين، مشيرة إلى مبادرة "100 مليون صحة" التى استفاد منها 60 مليون مواطن، ومبادرة القضاء على التهاب الكبد الوبائى "فيروس سى" حيث تم فحص 50 مليون شخص وعلاج 1.2 مليون مصاب، وكذلك مبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة والقصور الكلوى، بالإضافة إلى مبادرة دعم صحة المرأة، والكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، وكذلك العلاج على نفقة الدولة التى شملت علاج 14.3 مليون مواطن، وكذلك الكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع، وشطب قوائم الانتظار، بالإضافة إلى التوسع فى تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.

وتابعت وزيرة التخطيط، أن كل تلك الجهود تعززت بتنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، التى تمثل أكبر مبادرة تنموية فى تاريخ مصر والعالم والتى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان القرى من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، وكذلك تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات، مشددة على أن تنفيذ الدولة المصرية لجميع مبادرات التنمية الشاملة يضمن تحقيق السياسات الاقتصادية والتنموية للجميع.

وأكدت أن التغطية الصحية المقدمة تهدف للوصول إلى مجتمع نابض بالحياة من خلال توفير حياة كريمة بحيث يكون المجتمع نواة تحقيق الازدهار الاقتصادى.