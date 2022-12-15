البابا تواضروس يستقبل سفراء باكستان وقبرص وبيرو (صور)

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ومن جهته حدث قداسة البابا سعادة السفير عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخ مصر، مشيرا إلى العلاقة الطيبة للكنيسة مع الجهات الحكومية ومؤسسة الأزهر.كما استقبل قالبابا تواضروس اليوم سفيرة جمهورية قبرص بولى إيوانو، وأكدت السفيرة القبرصية خلال اللقاء على العلاقات المتميزة التى تربط بين مصر وقبرص.
وقدم قداسة البابا شرحا مختصرًا عن تاريخ مصر وتاريخ الكنيسة القبطية وعن عائلة الكنائس الأرثوذكسية القديمة، مشيرًا إلى تواجد الكنيسة القبطية فى قبرص والعلاقة الطيبة مع رئيس الأساقفة.
واستفسرت السفيرة عن رؤية قداسة البابا لاحتياجات مصر المستقبلية وأجاب قداسته بأن هناك أولوية كبرى لبناء المزيد من المدارس، حيث إن التعليم يمثل الأساس، يليه دعم الاقتصاد ودعم الفئات الأكثر فقرًا ثم دور الإعلام الذى يقع على عاتقه بناء وعى الأجيال الصاعدة.
وفى ختام الزيارة، قدمت السفيرة دعوة لقداسة البابا لزيارة قبرص عند تنصيب رئيس الأساقفة الجديد وأيضا استقبل البابا اليوم سفير جمهورية بيرو Jose Jesus Guillermo.
وأعطى السفير البيروفى شرحا عن دولة "بيرو"، مشيرا إلى محبة شعب بيرو للقديس مارمرقس الرسول، والتى يجسدها وجود كنيسة وجامعة على اسم القديس مارمرقس، إلى جانب إطلاق اسم مرقس على العديد من البيروفيين.
ومن جهته، قدم قداسة البابا نبذة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وعن تواجدها فى بيرو.
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