"اليوم" يعرض تقريرا عن احتفالية اليوم العالمى لمكافحة الفساد

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:41 مساءً - عرض برنامج "اليوم" تقريرا عن الاحتفالية باليوم العالمى لمكافحة الفساد، حيث أطلقت الرقابة الإدارية المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع اتفاقيات مع الشباب والرياضة والتعليم العالى والبحث العلمى لتعزيز الجهود الثنائية ودعم البحث المشترك في القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة.

كما أشار التقرير إلى الإنجازات التي حققتها هيئة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد خلال الفترة الماضية.

ونظمت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الخميس، بمقر الهيئة احتفالية ضخمة لإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ولفيف من الوزراء وأعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى ممثلى بعض المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد وعدد من سفراء بعض الدول بالقاهرة، ورؤساء الهيئات القضائية.