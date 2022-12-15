البولندى سيمون مارتشينياك حكما لنهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين ضد فرنسا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:41 مساءً - أختار الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، الحكم البولندى سيمون مارتشينياك، لإدارة المباراة النهائية لكأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر، بين منتخبا الأرجنتين وفرنسا، المقرر لها فى الخامسة من مساء الأحد المقبل، على ملعب "لوسيل".

وقالت صحيفة "الراية القطرية، إن الفيفا قرر إسناد المباراة النهائية لمونديال قطر 2022، إلى الحكم البولندى سيمون مارتشينياك.

وأدار الحكم البولندى مباراتين فى كأس العالم 2022، الأولى حقق منتخب فرنسا فيها الفوز على الدنمارك 2 - 1 فى مرحلة المجموعات، وبنفس النتيجة فاز منتخب الأرجنتين على أستراليا فى دور الـ 16 فى اللقاء الثانى للحكم البولندى.

ونجح منتخب التانجو في التأهل على حساب كرواتيا في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

فيما تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022 بعد الفوز على منتخب المغرب بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب "البيت"، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.