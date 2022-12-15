كرواتيا ضد المغرب.. عبد الر حمن الجاسم حكما لمباراة تحديد المركز الثالث بالمونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:41 مساءً - قرر الاتحاد الدولى لكرة القدم، اختيار الحكم القطرى عبد الرحمن الجاسم، لإدارة مواجهة المغرب مع كرواتيا، فى مباراة تحديد المركز الثالث فى كأس العالم 2022، المقرر لها فى تمام الخامسة من مساء بعد غدٍ السبت، على ملعب "خليفة الدولي".

وذكرت صحيفة "الراية" القطرية، أن طاقم تحكيم مباراة تحديد المركز الثالث بين المغرب وكرواتيا بقيادة عبد الرحمن الجاسم ومساعديه طالب المري وسعود أحمد.

وخسر منتخب كرواتيا أمام الأرجنتين في دور نصف النهائي من المسابقة العالمية بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي أقيمت بينهما مساء، الثلاثاء، على استاد "لوسيل"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2022 التى تستضيفها قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

بينما خسر منتخب المغرب أمام فرنسا بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب البيت مساء الأربعاء على ملعب "البيت" في قطر، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

واستهل المغرب مشواره في كأس العالم بالتعادل سلبياً مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بهدفين نظيفين، والفوز على كندا بهدفين مقابل هدف ليتصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، قبل أن يفوز على إسبانيا في دور الـ 16 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/0، وذلك بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي، وفي ربع النهائي فاز على البرتغال بهدف نظيف.