الوزاراء: 18 جنيها حد أقصى لسعر الأرز بالأسواق

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 15 ديسمبر 2022 07:40 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشكاوى من عدم توافر الأرز في بعض الأماكن انتهت عندما صدر قرار وزير التموين لتحديد الحد الأقصى لسعر الأرز الفاخر وهو 18 جنيها.

وأوضح سعد في مداخلة هاتفية في برنامج “صالة التحرير" المذاع عبر فضائية “صدى البلد" أن قرار وزارة التموين حدد 3 فئات لـ سعر الأرز، مشيرا إلى أن سعر الأرز السائب يصل إلى 12 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر الأرز المعبأ الأبيض 15 جنيهًا للكيلو، فيما يصل سعر الأرز الذي يعتبر أعلى فئة وهو الأرز الفاخر المعبأ تعبئة فاخرة، إلى 18 جنيهًا للكيلو.