مصر تدين حادث قوات «اليونيفيل» فى لبنان

جدة - نرمين السيد - أدانت مصر الحادث المؤسف الذى تعرضت له قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان "اليونيفيل"، اليوم الخميس، وأسفر عن مقتل أحد عناصر حفظ السلام بالوحدة الأيرلندية وجرح 3 آخرين.





وتقدمت مصر بخالص التعازى إلى بعثة اليونيفيل وحكومة وشعب دولة أيرلندا الصديقة، وأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للمصابين. وأكدت مصر فى هذا الصدد، على ضرورة احترام وضمان أمن عناصر عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة على ضوء دورها المحورى فى تعزيز السلام والاستقرار بموجب المهام المُسندة إليها من مجلس الأمن.

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