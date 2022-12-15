آداب القاهرة تقيم احتفالًا كبيرًا باليوم العالمى للغة العربية

جدة - نرمين السيد - يقيم قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة، السبت 17 ديسمبر، احتفالا كبيرًا بمناسبة اليوم العالمى للغة العربية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة عبير عبد السلام عميد كلية الآداب، والدكتور سامى سليمان رئيس قسم اللغة العربية وآدابها.





ويكرم قسم اللغة العربية عددًا من رموز الثقافة والأدب والإعلام الذين كان لهم دور كبير فى الحفاظ على اللغة العربية وثقافتها، منهم الشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة، والأديب الكبير الدكتور محمد المخزنجى، والفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والإعلامية المتميزة قصواء الخلالى.

كما يُكرم اسم الشاعر الكبير فاروق شوشة، الذى حمل على عاتقه طوال مسيرته الأدبية والإعلامية قضية الحفاظ على اللغة العربية.

ويشهد الحفل تكريم عدد من أساتذة القسم الكبار، وعلى رأسهم الدكتور أحمد شمس الدين الحجاجى، والدكتور عبد الله التطاوى مستشار رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور عبد الحكيم راضى عضو مجمع اللغة العربية، والدكتورة وفاء كامل عضو مجمع اللغة العربية، كما يلقى عدد من الطلاب المتميزين تكريمًا بهذه المناسبة.

ويقدم خلال الحفل عدد من الفقرات الفنية والثقافية التى تعبر عن التمسك بالهوية والثقافة العربية، وتعكس قدرة اللغة العربية على التعبير عن الفنون المختلفة.